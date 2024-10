Van der Bellen ist „Elefant im Porzellanladen“

Kickl nahm ein Facebook-Posting des ungarischen Außenministers Péter Szijjártó, in welchem dieser sich im Namen der ungarischen Regierung verbittet, von der österreichischen Staatsspitze je wieder Kritik am „Zustand der ungarischen Demokratie“ zu äußern, dankend an und ritt ebenfalls auf Facebook eine heftige Attacke gegen Van der Bellen. „Ihnen war es immer besonders wichtig, wie das Ausland auf Österreich blickt. Einst plakatierten Sie sogar ,VDB – FÜR DAS ANSEHEN ÖSTERREICHS IN DER WELT‘. Und heute? Heute führen Sie sich auf, wie ein Elefant im außenpolitischen Porzellanladen.“