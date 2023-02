Entrüstung über Kickls Aschermittwoch-Rede

ÖVP: „Kickl hat sich endgültig disqualifiziert“

Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer zeigte sich am Donnerstag in einer Aussendung entsetzt. „Die Aussagen von Herbert Kickl erinnern an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte“, meinte Mahrer. Die „gezielte Hetze“ sei „unerträglich“. Man müsse als Gesellschaft gerade jetzt darauf achten, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Denn Krisenzeiten seien „leider auch ein guter Nährboden für Volksdemagogen“, warnte der ÖVP-Politiker. Sein Urteil lautete: „Herbert Kickl hat sich mit den jüngsten Aussagen endgültig für alle verantwortlichen Funktionen in dieser Republik disqualifiziert.“