Neue Rolle! Ronaldo steigt bei Spanien-Klub ein

Cristiano Ronaldo steigt als Klub-Eigentümer beim spanischen Zweitligisten UD Almeria ein. Der Portugiese hat mit seiner Gesellschaft „CR7 Sports Investments“ 25 Prozent der Anteile des Vereins erworben. Der Kaufpreis wurde allerdings nicht genannt.
„Es war schon lange mein Ziel, dem Fußball auch abseits des Platzes etwas zurückzugeben. UD Almeria ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial. Ich freue mich darauf, mit dem Management zusammenzuarbeiten und die nächste Wachstumsphase des Vereins zu unterstützen“, wird Ronaldo vom Verein zitiert.
Kampf um den Aufstieg
Seit über sechs Jahren befindet sich der Spanien-Klub in der Hand der Saudis. Mohamed Al-Khereiji ist seit Sommer 2025 Eigentümer und Präsident – zu ihm pflegt Ronaldo angeblich ein enges Verhältnis.
Almeria kämpft derzeit um die Rückkehr in La Liga. Derzeit liegt der Verein auf dem dritten Tabellenplatz und müsste so in den Playoffs antreten. In der Saison 2023/24 war man letztmals in der höchsten Spielklasse Spaniens vertreten.
