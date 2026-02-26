Neue Rolle! Ronaldo steigt bei Spanien-Klub ein

„Es war schon lange mein Ziel, dem Fußball auch abseits des Platzes etwas zurückzugeben. UD Almeria ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial. Ich freue mich darauf, mit dem Management zusammenzuarbeiten und die nächste Wachstumsphase des Vereins zu unterstützen“, wird Ronaldo vom Verein zitiert.