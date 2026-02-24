USA ziehen ihre Diplomaten aus dem Libanon ab

Laut einem Insider wurden bereits 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Botschaft in Beirut in Sicherheit gebracht. Das wird als Hinweis auf Angriffsvorbereitungen gesehen. So könnten die USA im Fall eines Angriffs auf den Iran einen größeren Konflikt für möglich halten, sprich es in Betracht ziehen, dass sich die Hisbollah-Terroristen aus dem Libanon einschalten könnten. In den vergangenen Tagen hat die israelische Armee Kommandozentren der Hisbollah im Libanon bombardiert. Dort seien Angriffe auf Israel und Terroranschläge vorbereitet worden, hieß es.