Radprofi bleibt nach Sturz unentdeckt liegen

Ein Blick ins Jahr 2024 zeigt, dass Stürze wie jener von Andersen durchaus tragisch enden können. Beim U19-Rennen der WM in Zürich war die Schweizerin Muriel Furrer ebenfalls von der Strecke abgekommen und blieb anschließend 100 Minuten unentdeckt in einem Waldstück liegen. Die 18-Jährige hatte bei ihrem Sturz ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, sie starb tags darauf im Universitätsspital Zürich.