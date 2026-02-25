Vorteilswelt
Kann böse enden

Radprofi bleibt nach Sturz unentdeckt liegen

Sport-Mix
25.02.2026 09:28
Sören Kragh Andersen kam bei der Tour de la Provence zu Sturz.
Sören Kragh Andersen kam bei der Tour de la Provence zu Sturz.(Bild: Lidl-Trek)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Glück im Unglück! Nach seinem Sturz bei der ersten Etappe der Tour de la Provence war Radprofi Sören Kragh Andersen lange Zeit unentdeckt liegen geblieben, ehe er gefunden wurde. 2024 endete ein ähnlicher Unfall tödlich ...

0 Kommentare

Andersen war auf der Strecke von Marseille nach Saint-Victoret gestürzt und einen Hang hinabgefallen, als er gerade allein zur Ausreißergruppe aufschließen wollte. Erst als sich der Däne nach einiger zurück auf die Straße kämpfte, wurden Begleitfahrzeuge auf ihn aufmerksam.

Teamkollege fordert GPS-Tracking
„Es vergingen anderthalb Stunden, bis wir erfuhren, dass er gestürzt war“, verriet sein Teamkollege Mathias Norsgaard im Podcast „Forhjulslir“. Er fordert: „Ich bin nach diesem Saisonstart zu 100 Prozent überzeugt, dass das GPS-Tracking so schnell wie möglich eingeführt werden sollte.“

Lesen Sie auch:
Muriel Furrer starb bei der Rad-WM in Zürich.
18-Jährige verstorben
Radsport-Tragödie: Neue Details kommen ans Licht
01.10.2024
Mit nur 18 Jahren
Tragödie! Rad-Talent nach Sturz bei WM gestorben
27.09.2024

Ein Blick ins Jahr 2024 zeigt, dass Stürze wie jener von Andersen durchaus tragisch enden können. Beim U19-Rennen der WM in Zürich war die Schweizerin Muriel Furrer ebenfalls von der Strecke abgekommen und blieb anschließend 100 Minuten unentdeckt in einem Waldstück liegen. Die 18-Jährige hatte bei ihrem Sturz ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, sie starb tags darauf im Universitätsspital Zürich.

Sport-Mix
25.02.2026 09:28
