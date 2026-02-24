Auto verfehlt Friedhof nur haarscharf
Irre Szenen!
Irre Szenen und spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr in Schwarzach im Pongau! Ein Pkw flog Dienstagfrüh aus noch ungeklärter Ursache beinahe auf den Friedhof. Nur ein Kran konnte das Fahrzeug bergen.
Die Gräber nur knapp verfehlt hat am Dienstagfrüh ein Pkw in Schwarzach im Pongau. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte das Fahrzeug von der Vinzensstraße über die Friedhofsmauer und blieb nur wenige Meter vor dem angrenzenden Friedhof stehen.
Lenker in Schwarzach erstversorgt
Nachdem der Lenker erstversorgt wurde, musste ein Feuerwehrkran zur Bergung eingesetzt werden. Die Sperre dauerte rund eine Stunde.
