In Krispl hilft der gesamte Ort finanziell mit

Das hat Seltenheitswert: Wenn in Krispl-Gaissau die Straßen zu sanieren sind, zahlen die Bürger fleißig mit. Freiwillig, will Martin Wallmann betont wissen. Der ÖVP-Ortschef sagt: „Das macht mich unglaublich stolz. Wir haben eine freie Finanzspitze im Jahr von 140.000 Euro. Aber durch die Zusammenhilfe im Ort gehen sich größere Projekte aus.“ So hat Krispl-Gaissau etwa jüngst ein Straßenprojekt um rund vier Millionen Euro umsetzen müssen. Zwölf Prozent davon wurde über einen freiwilligen Interessentenbeitrag finanziert.