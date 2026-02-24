Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

In Krispl hilft der gesamte Ort finanziell mit

Salzburg
24.02.2026 13:00
Die Feuerwehr bekommt ein neues Auto und die Krispler zahlen mit, wie Ortschef Martin Wallmann ...
Die Feuerwehr bekommt ein neues Auto und die Krispler zahlen mit, wie Ortschef Martin Wallmann berichtet.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Krispl-Gaissau hat nur 850 Einwohner. Doch Bürgermeister Martin Wallmann ist mehr als stolz auf seine kleine Gemeinde: Bei Projekten gibt es rege Beteiligung der Bevölkerung.

0 Kommentare

Das hat Seltenheitswert: Wenn in Krispl-Gaissau die Straßen zu sanieren sind, zahlen die Bürger fleißig mit. Freiwillig, will Martin Wallmann betont wissen. Der ÖVP-Ortschef sagt: „Das macht mich unglaublich stolz. Wir haben eine freie Finanzspitze im Jahr von 140.000 Euro. Aber durch die Zusammenhilfe im Ort gehen sich größere Projekte aus.“ So hat Krispl-Gaissau etwa jüngst ein Straßenprojekt um rund vier Millionen Euro umsetzen müssen. Zwölf Prozent davon wurde über einen freiwilligen Interessentenbeitrag finanziert.

Auch ein Tourismusplan wird mit der Bevölkerung erarbeitet.
Auch ein Tourismusplan wird mit der Bevölkerung erarbeitet.(Bild: Andreas Tröster)

Herr Bürgermeister, wie funktioniert so etwas? Wallmann erläutert: „Wir sind eine kleine Gemeinde. Bei uns hält man zusammen. Viele sind in den Vereinen aktiv. Und so lernt man von Anfang an, dass man zusammen mehr erreicht.“

Zitat Icon

Zirka 95 Prozent aller Bürger tragen finanziell zur Schneeräumung im Ort bei.

Martin Wallmann, Ortschef Krispl

Ohne Mithilfe geht auch das nächste Straßenprojekt nicht: „Es wäre nur eine etappenweise Sanierung, aber kein Neubau der alten, steilen Straßen möglich“, so der Ortschef. Durch die Beteiligung der Menschen im Ort, die Mittel der Gemeinde und vom Land geht es eben schneller.

Das aktuellste Projekt der Gemeinde ist übrigens der Ankauf eines neuen Feuerwehrautos. 460.000 Euro kostet das Fahrzeug. Auch diese Summe wäre von der Gemeinde alleine nicht zu stemmen. Wallmann ist begeistert: „Auch hier beteiligt sich der Ort. Genauso wie zirka 95 Prozent aller Bürger zur Schneeräumung im Ort beitragen.“

Lesen Sie auch:
Dank einer großen PV-Anlage gibt es jetzt am Parkplatz im Zentrum eine Ladestation für E-Autos. ...
„Krone“-Gemeindeserie
Bürgermeisterin: „Sind bei Finanzen stabil“
17.02.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Kramer für Hollersbach dringend gesucht
20.02.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Ortschefin: „Den Kopf nicht in den Sand stecken“
23.02.2026

Ein weiteres Indiz für den besonderen Zusammenhalt: Ein Bürgerbeteiligungsprozess, wie sich die Gemeinde entwickeln soll. 250 von 850 Einwohnern waren dabei. Tourismus spielte dabei eine große Rolle, vor allem Akzeptanz und Angebot wurden besprochen. „Wir haben eine wunderschöne Gegend, die Gäste kommen gerne zu uns. Ferienwohnungen werden mehr. Wir müssen schauen, dass wir unseren Leuten eine Perspektive bieten und unsere Natur- und Kulturflächen erhalten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
24.02.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
182.454 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
176.511 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.015 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3832 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1207 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1075 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf