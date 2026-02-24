Philipp Hochmair spricht in Radstadt über Liebe

Eine Verschnaufpause gibt es für Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair nicht. Solange nicht der Domplatz in der Stadt Salzburg ruft, erobert der Mime neben den Festspielen andere Bühnen im Salzburger Land. So zum Beispiel am Sonntag in Radstadt.
Dort liest er im Stadtsaal aus der Novelle „Der Hagestolz“ von Adalbert Stifter. Die „alte“ Literatur und deren Inhalte (es geht unter anderem um die Themen Liebe und Beziehung) verpackt er mit modernen Beats in Form von Elektroklängen.
Die musikalischen Klänge liefern die „Österreichischen Salonisten“ mit Stücken von Anton Bruckner. Für Gefühlsregungen unterschiedlichster Arten ist gesorgt: einmal frisch, dann wieder flott, bis hin zu zart erklingen die Melodien, die die Lesung von Philipp Hochmair untermalen.
Wer dabei sein will, sollte sich bezüglich Karten beeilen. Diese sind online erhältlich unter www.daszentrum.at. Oder auf klassischem Wege im Büro des Radstadt-Tourismus in der Schernbergstraße 8. Beginn der Veranstaltung ist bereits um 17 Uhr.
