Einiges im Blut: Polizei stoppt Drogenlenker

Am Montagabend zog die Polizei auf der Westautobahn auf Höhe Kasern einen 23-jährigen Pkw-Lenker aus Eugendorf aus dem Verkehr. Der Mann war im Bereich einer 80-km/h-Beschränkung mit 120 km/h unterwegs und damit deutlich zu schnell.
Mehrere Substanzen festgestellt
Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer augenscheinlich beeinträchtigt war. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf mehrere Substanzen: THC, Amphetamine und Methamphetamine. Ein ergänzender Urintest bestätigte zudem den Verdacht auf THC-Konsum.
Die Polizisten nahmen dem 23-Jährigen sofort den Führerschein ab. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.
