Besondere Spiele für die Angehörigen

„Ohne Olympia ist es nicht das gleiche“, erklärte ein Kollege gestern am Tag nach dem Ende der Spiele in Mailand/Cortina. „Ja, du schaltest den Fernseher ein und es kommt nichts“, antwortete der nächste. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.
Die Olympischen Winterspiele in Italien haben die Massen in ihren Bann gezogen. Ein Millionenpublikum schaltete in Österreich ein, um den Athleten in unterschiedlichen Sportarten die Daumen zu drücken. Tausende Fans nutzten die Chance, endlich einmal live dabei zu sein.
Olympische Spiele nach 20 Jahren wieder in Europa
Nach Vancouver 2010, Sotschi 2014, Pyeongchang 2018 und den Corona-Spielen in Peking 2022 fanden die Bewerbe erstmals nach 20 Jahren (Turin) wieder im Herzen Europas statt – und nur unweit der österreichischen Grenze. Ein Genuss für alle Wintersport-Begeisterten, wenngleich die vielen Cluster dem Ganzen etwas vom Flair nahmen, das Olympia immer ausgezeichnet hat.
Vor allem für die Familienangehörigen der Athleten war es aber ein unvergleichliches Erlebnis, ihren Liebsten beim größten Wettkampf ihres Lebens vor Ort die Daumen drücken und sie anfeuern zu können. Sie sind es, die maßgeblich Anteil am Erfolg der Sportler haben.
Die Eltern, die den Nachwuchs unzählige Male zum Training brachten oder ihn gar selbst coachten. Die Großeltern, die von Geburt an die größten Daumendrücker sind. Und natürlich die Partner, die ihnen immer den Rücken freihalten.
