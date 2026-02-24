Besondere Spiele für die Angehörigen

Olympische Spiele nach 20 Jahren wieder in Europa

Nach Vancouver 2010, Sotschi 2014, Pyeongchang 2018 und den Corona-Spielen in Peking 2022 fanden die Bewerbe erstmals nach 20 Jahren (Turin) wieder im Herzen Europas statt – und nur unweit der österreichischen Grenze. Ein Genuss für alle Wintersport-Begeisterten, wenngleich die vielen Cluster dem Ganzen etwas vom Flair nahmen, das Olympia immer ausgezeichnet hat.