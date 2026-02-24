Glockner-Alpinist beruft trotz milder Strafe

Das Urteil ging um die Welt

Nach mehr als 13 Stunden erfolgte im Marathon-Prozess das noch nicht rechtskräftige Urteil: fünf Monate bedingte Haft und Geldstrafe in der Höhe von 9600 Euro. Der Prozess hatte weltweit für Aufsehen gesorgt, rund um den Globus wurde vom Urteil berichtet – unter anderem auch von der New York Times, von BBC News, The Guardian oder The Times of India.