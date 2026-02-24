Mordversuch mit abgebrochener Wodkaflasche?

Ein syrischer Flüchtling (26), gegen den auch wegen Suchtgiftdelikten ermittelt wird, muss sich demnächst im Landesgericht einer Anklage wegen des Verdachts des versuchten Mordes stellen. Demnach soll er am 8. November 2025 vor einem Halleiner Lokal einen Kontrahenten mit einer Wodkaflasche geschlagen haben – eine Hirnblutung war die Folge.