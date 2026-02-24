Vorteilswelt
Syrer angeklagt

Mordversuch mit abgebrochener Wodkaflasche?

Salzburg
24.02.2026 09:00
Nächster Fall für das Salzburger Landesgericht
Nächster Fall für das Salzburger Landesgericht
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Anfang November gerieten ein Syrer und ein Tschetschene mit einem Brüderpaar in einem Halleiner Lokal in Streit. Vor dem Lokal wurde es blutig: Nach Faustschlägen soll der Syrer einen Kontrahenten mit einer Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben, heißt es in der Anklage. Der Vorwurf lautet auf Mordversuch.



Ein syrischer Flüchtling (26), gegen den auch wegen Suchtgiftdelikten ermittelt wird, muss sich demnächst im Landesgericht einer Anklage wegen des Verdachts des versuchten Mordes stellen. Demnach soll er am 8. November 2025 vor einem Halleiner Lokal einen Kontrahenten mit einer Wodkaflasche geschlagen haben – eine Hirnblutung war die Folge.

Danach stach er noch mit der abgebrochenen Flasche auf das zweite Opfer ein. Die Schnitt- und Stichwunden waren laut Anklage lebensgefährlich. Der Streitgrund ist unklar. Mitangeklagt ist ein Tschetschene (31): Er soll ein Opfer bei der Auseinandersetzung gefährlich bedroht und versucht haben, zu verletzen.

Der Geschworenenprozess findet am 5. und 12. März am Salzburger Landesgericht statt. 

Salzburg
24.02.2026 09:00
Salzburg

