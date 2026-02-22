Whistleblower soll König Charles gewarnt haben

Die E-Mail ist Teil von vielen Vorwürfen gegen Andrew Mountbatten-Windsor. Ermittlerinnen und Ermittler prüfen derzeit etwa, ob er vertrauliche Berichte an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu möglichen Investitionsobjekten weitergab. Nachdem dieser verurteilt worden war, hielt Andrew weiter Kontakt. Laut Berichten soll er gehofft haben, gemeinsam mit Epstein „tonnenweise Geld“ zu verdienen. Andrew wurde bereits kurzzeitig wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen und aus der Royal Lodge geworfen. Sein Bruder Charles III. soll Druck ausgeübt haben.