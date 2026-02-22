Whistleblower soll König Charles gewarnt haben

Der britische Buckingham-Palast steht derzeit vor allem wegen Ex-Prinz Andrew (66) im Fokus der Öffentlichkeit. Nun wurde bekannt, dass König Charles III. (77) bereits seit 2019 von Andrews Geschäften gewusst haben soll. Ein Whistleblower habe ihn gewarnt, berichtete die „Daily Mail“ ...
Der Vorwurf: Der Multimillionär David Rowland (80) soll Andrew für seine Geschäfte genutzt haben. Der heute 66-Jährige habe den Banker und Finanzier an offiziellen Aufgaben teilnehmen lassen. Zudem habe er ihm gegen eine Bezahlung eine luxemburgische Banklizenz für seine Privatbank beschafft. Die E-Mail ging an die Anwältinnen und Anwälte des britischen Königs, an Rowland, Charles‘ Privatsekretär sowie den Anwalt seiner Mutter, der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II.
Andrew hatte von 2001 bis 2011 als Handelsgesandter gearbeitet und Großbritannien offiziell im Ausland vertreten. Der Geschäftsmann Rowland begleitete den gefallenen Ex-Royal auf seinen Reisen. Er soll Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) ungefähr 46.000 Euro gegeben haben, damit sie Schulden begleichen konnte, und ein Darlehen in der Höhe von 1,7 Millionen Euro für Andrew übernommen haben.
Treffen im Buckingham Palace
Laut der „Daily Mail“ soll der Brite Jonathan Rowland zu einem Treffen im Buckingham Palace eingeladen haben, um dessen „Geschäftsambitionen“ zu fördern. Andrew soll auch Premierminister David Cameron zugunsten der Familie des Millionärs beeinflusst haben.
Die E-Mail ist Teil von vielen Vorwürfen gegen Andrew Mountbatten-Windsor. Ermittlerinnen und Ermittler prüfen derzeit etwa, ob er vertrauliche Berichte an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu möglichen Investitionsobjekten weitergab. Nachdem dieser verurteilt worden war, hielt Andrew weiter Kontakt. Laut Berichten soll er gehofft haben, gemeinsam mit Epstein „tonnenweise Geld“ zu verdienen. Andrew wurde bereits kurzzeitig wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen und aus der Royal Lodge geworfen. Sein Bruder Charles III. soll Druck ausgeübt haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.