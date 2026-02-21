Streit von Freunden ums Heimgehen endet im Spital

Österreich gegen Deutschland, da kann es schon einmal heiß hergehen. So auch in Passau, wo zwei Freunde zu später Stunden in Streit gerieten – einer wollte heim, der andere nicht. Am Ende lag der Österreicher (21) im Spital.
Das Ganze geschah am Samstag gegen 2.15 Uhr in Passau. Ein 22-jähriger Bayer war mit einer Gruppe von Freunden beim Feiern. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wollte der 22-Jährige die Heimfahrt antreten. Seine Begleiter, darunter ein 21-jähriger Österreicher, waren mit der Entscheidung unzufrieden, weshalb sich ein Streit entwickelte.
Von Auto mitgezogen
Doch der Autofahrer blieb hart, setzte sich ins Auto und wollte losfahren. Genau in diesem Augenblick ergriff der Österreicher den Türgriff des Fahrzeugs, wurde wenige Meter, am Fahrzeug hängend, mitgezogen. Der 21-jährige Österreicher zog sich mittelschwere Verletzungen zu, musste stationär im Klinikum Passau behandelt werden.
Polizei fand Fahrer
Der Deutsche hatte seinen verletzten Bekannten zurückgelassen, konnte im Nachgang durch Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Seitens der Polizeiinspektion Passau wurden die Ermittlungen aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.