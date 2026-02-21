Streit von Freunden ums Heimgehen endet im Spital

Das Ganze geschah am Samstag gegen 2.15 Uhr in Passau. Ein 22-jähriger Bayer war mit einer Gruppe von Freunden beim Feiern. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wollte der 22-Jährige die Heimfahrt antreten. Seine Begleiter, darunter ein 21-jähriger Österreicher, waren mit der Entscheidung unzufrieden, weshalb sich ein Streit entwickelte.