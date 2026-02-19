Vorteilswelt
Stalking aus der Luft

Italiener überwachte Ex-Freundin mit Drohne

Digital
19.02.2026 14:44
Das Fluggerät prallte nach Angaben der Carabinieri gegen das Fenster seiner Ex-Freundin.
Das Fluggerät prallte nach Angaben der Carabinieri gegen das Fenster seiner Ex-Freundin. (Symbolbild)(Bild: cn0ra - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Italien ist ein junger Mann wegen eines besonders ungewöhnlichen Falls des Stalkings festgenommen worden. Wie die italienischen Carabinieri am Donnerstag mitteilten, spionierte der 28-Jährige aus Neapel seine Ex-Freundin mit einer Drohne aus. Der Mann flog demnach nach einem missglückten Überwachungsflug auf und steht inzwischen unter Hausarrest.

0 Kommentare

Das Fluggerät prallte nach Angaben der Carabinieri gegen das Fenster seiner Ex-Freundin, als der Mann versuchte, sie auszuspähen und die Drohne vor dem Balkon zu positionieren. Die Frau alarmierte sofort die Polizei, woraufhin der Mann die Flucht ergriff und die beschädigte Drohne auf dem Balkon zurückließ.

Die Polizei beschlagnahmte das Gerät und wertete die Aufnahmen aus. Die Behörden konnten den Mann identifizieren, da dieser beim Einrichten der Drohne selbst aufgezeichnet wurde. Er wurde schließlich bei sich zu Hause angetroffen und wegen Nachstellung festgenommen.

Stalking ist in Italien eine Straftat, die mit Freiheitsstrafen von bis zu sechseinhalb Jahren geahndet wird.

Digital
19.02.2026 14:44
