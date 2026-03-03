Strom und Gas: Experten raten zu Tarifwechsel

Lage nicht vorhersehbar, Dauer des Konflikts entscheidend

Zudem kam es zu einem Lieferstopp von Flüssiggas (LNG) aus Katar. LNG ist verflüssigtes Erdgas, das per Schiff transportiert wird. Eine bedeutende Exportanlage wurde nach einem iranischen Drohnenangriff stillgelegt. In der Folge stieg der europäische Gaspreis an der Börse in Amsterdam stark an. Der maßgebliche Terminkontrakt TTF für Gaslieferungen in einem Monat verteuerte sich zuletzt auf 59,44 Euro je Megawattstunde – ein Plus von rund 30 Prozent gegenüber dem Vortag. Seit Wochenbeginn ergibt sich ein Anstieg von mehr als 80 Prozent.