Wo Fußball Religion ist – mit Maradona als Gott

Argentinien, der regierende Weltmeister, Lionel Messi – mehr geht nicht! Das Duell mit der Albiceleste wird (vorerst) der Höhepunkt für Österreichs WM-Abenteurer in den USA. Das runde Leder ist bei den Gauchos Religion, Diego Maradona allgegenwärtig, noch immer ein Gott. Die „Krone“ machte sich in Buenos Aires, der Hauptstadt des Fußballs, selbst ein Bild und erlebte den Stadion-Wahnsinn mit. Hier gibt´s die spektakulären Stimmungs-Videos ...
Der Obelisco in der Avenida 9 de Julio ragt gefühlt bis in den Himmel, der Platz ist riesig. Unvorstellbar, dass hier Ende Dezember 2022 nichts mehr ging, Millionen Menschen den WM-Titel feierten. Messi und Co. mussten sogar mit Helikoptern über die Stadt geflogen werden. „Wollte ihr eine Tour buchen?“, verteilt Olivia für ihre Agentur an Touristen Flyer. Die Wasserfälle von Iguazu, Ranch-Touren, Tango-Shows, viel wird angeboten. Und Fußball? „Keine Matchkarten“, winkt Olivia ab. „Fußball ist eh überall.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.