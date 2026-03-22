Wo Fußball Religion ist – mit Maradona als Gott

Argentinien, der regierende Weltmeister, Lionel Messi – mehr geht nicht! Das Duell mit der Albiceleste wird (vorerst) der Höhepunkt für Österreichs WM-Abenteurer in den USA. Das runde Leder ist bei den Gauchos Religion, Diego Maradona allgegenwärtig, noch immer ein Gott. Die „Krone“ machte sich in Buenos Aires, der Hauptstadt des Fußballs, selbst ein Bild und erlebte den Stadion-Wahnsinn mit. Hier gibt´s die spektakulären Stimmungs-Videos ...