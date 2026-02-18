Ex-FSB-Agent fehlt aus Todesangst vor Gericht

Bei diesem Forensiker handelt es sich um den Zweitangeklagten. Der ehemalige BVT-Beamte behauptet, er hätte die Handys im BVT gelagert, diese wären dann bei der ominösen Razzia, die am 28. Februar 2018 durchgeführt wurde, verschwunden und seien seither verschollen. Dem widersprach der Privatdetektiv unter Wahrheitspflicht. Der frühere Polizist sagte, er sei mit Ott, dem Zweitangeklagten und Martin Weiss befreundet gewesen. Weiss war früher Abteilungsleiter im BVT. Laut Ermittlern soll Weiss für den früheren Wirecard-Manager Jan Marsalek und im Interesse des russischen Geheimdienstes tätig gewesen sein.