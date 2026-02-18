Zell konnte nicht feiern, aber in Kroatien jubeln

Bereits am Montag reisten die Zeller Eisbären nach Kroatien. Wo nach einer Übernachtung in Zagreb die Meisterrunden-Partie bei Sisak anstand. „Wir wissen, wie wichtig und schwer die Partie in Kroatien für uns wird“, erklärte Patrick Schwarz. Und der EKZ-Geschäftsführer sollte (teilweise) Recht behalten. In einem offenen ersten Drittel fanden sowohl die Hausherren als auch die Pinzgauer Chancen vor, Tore fielen jedoch keine.