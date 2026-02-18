Fahrzeug landete nach Überschlag auf dem Dach

Zell konnte nicht feiern, aber in Kroatien jubeln
Am Mittwoch in der Früh kam in Thomatal im Lungau ein Auto von der Fahrbahn der Landesstraße L225 ab und überschlug sich. Laut ersten Informationen konnten sich die Insassen selbst befreien und blieben unverletzt. Nach dem Überschlag blieb das Auto auf dem Dach liegen.
Die Feuerwehr Thomatal wurde um 08:05 Uhr alarmiert. Die Floriani sicherten die Unfallstelle ab und bauten einen Brandschutz auf. Zur Unterstützung wurde das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Tamsweg nachalarmiert, um das verunfallte Fahrzeug zu bergen.
Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar.
