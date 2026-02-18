Olympia-Versöhnung: „Nie so geile Tricks gesehen!“

Rückblick: Im Februar 2022 reiste Matej Svancer als 17-Jähriger nach Peking und galt aufgrund toller Vorleistungen als Mitfavorit auf eine Medaille. Der Druck war riesig, die Last zu groß. „Ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Fisch im großen Glas“, erklärte der Salzburger. Vier Jahre später zählte er wieder zum Favoritenkreis. Seine Herangehensweise war allerdings eine ganz andere. Svancer, der in der tschechischen Hauptstadt Prag zur Welt kam und mit elf Jahren mit seiner Familie nach Kaprun zog, wirkte von Anfang an gereifter, entspannter und fokussierter. Die Erfahrungen, die er in China machte, halfen ihm in Livigno.