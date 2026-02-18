Nur für Training eine Wohnung in Spanien gemietet

Der österreichische Ruderverband entwickelt sich mit Hinblick auf die Olympia-Premiere 2028 immer weiter. So mietete man zuletzt sogar eine Wohnung in Malaga, um im Winter einen eigenen Stützpunkt am Meer zu haben.
Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles feiert Küstenrudern sein Debüt. Um die heimischen Athleten auf dem Weg dorthin bestmöglich zu unterstützen, entwickelt sich auch der österreichische Verband stetig weiter. In den Vorjahren musste man sich noch mit ein oder zwei Trainingslagern am Meer im Winter zufriedengeben. Heuer ging man einen Schritt weiter, mietete im spanischen Malaga sogar eine Wohnung inklusive Trainer. „Jetzt haben wir unseren eigenen Stützpunkt. Das erleichtert vieles“, ist Tabea Minichmayr sehr glücklich darüber.
So viele Rennen wie möglich
Bis zu sechs Personen können auf der iberischen Halbinsel gleichzeitig wohnen. Deshalb kommen verschiedene Gruppen sozusagen im Schichtbetrieb in den Genuss des wärmeren Klimas. Damit soll der Grundstein für die in eineinhalb Monaten startende Saison gelegt werden. Denn heuer gibt es ein Novum für die Athleten: Jeder soll in diesem Jahr im Einer und Zweier an den Start gehen. „Das wird eine Doppelbelastung“, meint Minichmayr, die sich aber darauf freut, so viele Rennen wie möglich zu fahren.
Hintergrund dieser Idee ist, dass der Verband nur einen Athleten pro Geschlecht nach Los Angeles schicken darf. Sprich: Bei Olympia muss aller Voraussicht nach die Person, die im Einer startet, auch im Mixed-Doppelzweier fahren. Der Konkurrenzkampf bis dorthin wird für Minichmayr – vor allem Magdalena Lobnig hat neben ihr vielversprechende Chancen – sehr hart werden. „Ich nehme die Herausforderung an“, sieht es die Salzburgerin sportlich. Für sie persönlich ist jedenfalls alles angerichtet, seit sie beim Heeressport angestellt ist. Da sie in Rif wohnt, ist der Weg zum Athletiktraining auch nur ein kurzer.
