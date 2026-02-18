Nur für Training eine Wohnung in Spanien gemietet

So viele Rennen wie möglich

Bis zu sechs Personen können auf der iberischen Halbinsel gleichzeitig wohnen. Deshalb kommen verschiedene Gruppen sozusagen im Schichtbetrieb in den Genuss des wärmeren Klimas. Damit soll der Grundstein für die in eineinhalb Monaten startende Saison gelegt werden. Denn heuer gibt es ein Novum für die Athleten: Jeder soll in diesem Jahr im Einer und Zweier an den Start gehen. „Das wird eine Doppelbelastung“, meint Minichmayr, die sich aber darauf freut, so viele Rennen wie möglich zu fahren.