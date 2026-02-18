Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alles angerichtet

Nur für Training eine Wohnung in Spanien gemietet

Salzburg
18.02.2026 14:00
Tabea Minichmayr (li.).
Tabea Minichmayr (li.).(Bild: meinruderbild.com)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der österreichische Ruderverband entwickelt sich mit Hinblick auf die Olympia-Premiere 2028 immer weiter. So mietete man zuletzt sogar eine Wohnung in Malaga, um im Winter einen eigenen Stützpunkt am Meer zu haben.

0 Kommentare

Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles feiert Küstenrudern sein Debüt. Um die heimischen Athleten auf dem Weg dorthin bestmöglich zu unterstützen, entwickelt sich auch der österreichische Verband stetig weiter. In den Vorjahren musste man sich noch mit ein oder zwei Trainingslagern am Meer im Winter zufriedengeben. Heuer ging man einen Schritt weiter, mietete im spanischen Malaga sogar eine Wohnung inklusive Trainer. „Jetzt haben wir unseren eigenen Stützpunkt. Das erleichtert vieles“, ist Tabea Minichmayr sehr glücklich darüber.

So viele Rennen wie möglich
Bis zu sechs Personen können auf der iberischen Halbinsel gleichzeitig wohnen. Deshalb kommen verschiedene Gruppen sozusagen im Schichtbetrieb in den Genuss des wärmeren Klimas. Damit soll der Grundstein für die in eineinhalb Monaten startende Saison gelegt werden. Denn heuer gibt es ein Novum für die Athleten: Jeder soll in diesem Jahr im Einer und Zweier an den Start gehen. „Das wird eine Doppelbelastung“, meint Minichmayr, die sich aber darauf freut, so viele Rennen wie möglich zu fahren.

Lesen Sie auch:
Nach fünf Jahren beim Team Movistar wechselte Gregor Mühlberger zur französischen Équipe von ...
Gregor Mühlberger
„Ich will schauen, wann ich meinen Zenit erreiche“
15.02.2026
Europapokal
Trainer lassen die Salzburg-Quote stark steigen
16.02.2026
„Kein Scheitern“
„Akku leer“: ÖSV-Athletin beendet ihre Karriere
16.02.2026

Hintergrund dieser Idee ist, dass der Verband nur einen Athleten pro Geschlecht nach Los Angeles schicken darf. Sprich: Bei Olympia muss aller Voraussicht nach die Person, die im Einer startet, auch im Mixed-Doppelzweier fahren. Der Konkurrenzkampf bis dorthin wird für Minichmayr – vor allem Magdalena Lobnig hat neben ihr vielversprechende Chancen – sehr hart werden. „Ich nehme die Herausforderung an“, sieht es die Salzburgerin sportlich. Für sie persönlich ist jedenfalls alles angerichtet, seit sie beim Heeressport angestellt ist. Da sie in Rif wohnt, ist der Weg zum Athletiktraining auch nur ein kurzer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
18.02.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.420 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.860 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
119.192 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf