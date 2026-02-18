Bunt und für die Seele: So geht Fasten auf indisch

Gar nicht so anders als im Christentum

Patrick, der selbst im Pfarrgemeinderat ist, findet das ayurvedische Fasten nicht so anders als das christliche. In beiden Fällen gehe es schließlich darum, sich den Raum zu geben, um das Alte zu verdauen. Aber auch die Selliers weichen manchmal ab: „Wir haben gerade Fleischkrapfen von den Nachbarn bekommen“, sagt Patrick beim Besuch der „Krone“ und lacht.