Mike Podobrin

Fressnapf Österreich hat neuen Geschäftsführer

Salzburg
18.02.2026 15:00
Mike Podobrin
Mike Podobrin(Bild: Fressnapf Österreich)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Seit dem 16. Februar hat Fressnapf Österreich mit Mike Podobrin einen neuen Geschäftsführer. Er gilt als Top-Manager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im internationalen Handel. Zuvor war Podobrin bei Penny Österreich Managing Director.

„Wir freuen uns sehr, Mike als unseren neuen Geschäftsführer bei Fressnapf Österreich willkommen zu heißen“, so Patrick Bontenakels, Managing Director Central & Eastern Europe und fügt hinzu: „Er wird die erfolgreiche Entwicklung von Fressnapf (LAND) konsequent fortführen und wichtige Impulse für die zukünftige strategische Ausrichtung setzen, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ihm bestmöglich auf die kommenden Herausforderungen und das geplante weitere Wachstum vorbereitet sind.“ 

Podobrins Vorgänger Hermann Aigner hat sich auf einen Wunsch aus der Geschäftsführung des Unternehmens zurückgezogen. Er bleibt in beratender Funktion Fressnapf aber weiter erhalten.

Salzburg
18.02.2026 15:00
