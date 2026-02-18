Fressnapf Österreich hat neuen Geschäftsführer

„Wir freuen uns sehr, Mike als unseren neuen Geschäftsführer bei Fressnapf Österreich willkommen zu heißen“, so Patrick Bontenakels, Managing Director Central & Eastern Europe und fügt hinzu: „Er wird die erfolgreiche Entwicklung von Fressnapf (LAND) konsequent fortführen und wichtige Impulse für die zukünftige strategische Ausrichtung setzen, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ihm bestmöglich auf die kommenden Herausforderungen und das geplante weitere Wachstum vorbereitet sind.“