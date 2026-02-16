Vorteilswelt
Im Zweistundentakt

Neue Verbindung von Schruns nach Friedrichshafen

Vorarlberg
16.02.2026 15:55
Der grenzüberschreitende Regionalexpress wird ab Dezember unterwegs sein.
Der grenzüberschreitende Regionalexpress wird ab Dezember unterwegs sein.(Bild: Zwefo)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ganz ohne Umsteigen geht’s es ab Dezember 2026 mit dem Regionalexpress REX 1 von Friedrichshafen nach Schruns – und zurück. Vom neuen Bahnangebot sollen nicht nur Urlaubsgäste im Bodenseeraum, sondern auch Pendler profitieren. 

„Die neue Direktverbindung attraktiviert das Mobilitätsangebot zwischen Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg und bringt vor allem Verbesserungen im grenzüberschreitenden Berufspendlerverkehr und im Freizeit- und Tourismusverkehr“, betont Landesstatthalter Christof Bitschi.

Wichtiger Meilenstein erreicht
Baden-Württemberg und Vorarlberg seien in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden. Im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) und der dortigen Arbeitsgruppe „BODAN-RAIL“ gebe es seit Jahren zahlreiche Bemühungen, den länderübergreifenden Verkehr auf der Schiene zu stärken. Mit dem neuen Verkehrsvertrag, den Vertreter des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg, die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) unterschrieben haben, sei nun ein wichtiger Meilenstein erreicht. 

Vorarlberg
16.02.2026 15:55
Vorarlberg
