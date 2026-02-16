Neue Verbindung von Schruns nach Friedrichshafen

Ganz ohne Umsteigen geht’s es ab Dezember 2026 mit dem Regionalexpress REX 1 von Friedrichshafen nach Schruns – und zurück. Vom neuen Bahnangebot sollen nicht nur Urlaubsgäste im Bodenseeraum, sondern auch Pendler profitieren.
„Die neue Direktverbindung attraktiviert das Mobilitätsangebot zwischen Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg und bringt vor allem Verbesserungen im grenzüberschreitenden Berufspendlerverkehr und im Freizeit- und Tourismusverkehr“, betont Landesstatthalter Christof Bitschi.
Wichtiger Meilenstein erreicht
Baden-Württemberg und Vorarlberg seien in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden. Im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) und der dortigen Arbeitsgruppe „BODAN-RAIL“ gebe es seit Jahren zahlreiche Bemühungen, den länderübergreifenden Verkehr auf der Schiene zu stärken. Mit dem neuen Verkehrsvertrag, den Vertreter des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg, die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) unterschrieben haben, sei nun ein wichtiger Meilenstein erreicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.