Neue Verbindung von Schruns nach Friedrichshafen

Wichtiger Meilenstein erreicht

Baden-Württemberg und Vorarlberg seien in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden. Im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) und der dortigen Arbeitsgruppe „BODAN-RAIL“ gebe es seit Jahren zahlreiche Bemühungen, den länderübergreifenden Verkehr auf der Schiene zu stärken. Mit dem neuen Verkehrsvertrag, den Vertreter des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg, die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) unterschrieben haben, sei nun ein wichtiger Meilenstein erreicht.