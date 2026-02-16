Die Damen des SCR Altach schlossen mit dem gestrigen Vorbereitungsspiel gegen Tettnang ihre Tests ab, nun wartet am kommenden Wochenende beim LASK der Frühjahrsauftakt in der Frauen Bundesliga. Coach Bernhard Summer war zufrieden, warnt aber dennoch.
Gegen den deutschen Oberligisten siegten die Rheindörflerinnen mit 3:0, was auch schon der Halbzeitstand war. „Der Gegner stand tief, am Anfang hatten wir Probleme, hinter ihre Abwehr zu kommen“, sagte Coach Bernhard Summer, „aber hinten haben wir kaum etwas zugelassen. Es war wichtig, die Null zu halten.“ Selina Albrecht stellte nach elf Minuten per Kopf auf 1:0, Tore von Nayana Ebersold (28.) und Petra Mikulica (31.) folgten noch vor dem Pausenpfiff. In und nach der Halbzeit wechselte Summer durch. „Trotzdem haben wir uns noch sehr viele Chancen erarbeitet. Allerdings waren wir dann nicht konsequent genug, wir hätten noch drei oder vier machen müssen.“
Was den Coach optimistisch stimmt für den Auftakt beim LASK, aber trotzdem warnt er. „In Linz werden wir nicht so viele Chancen haben“, sagt Summer, „da müssen wir effizienter sein.“
