„In Linz werden wir nicht so viele Chancen haben“

Gegen den deutschen Oberligisten siegten die Rheindörflerinnen mit 3:0, was auch schon der Halbzeitstand war. „Der Gegner stand tief, am Anfang hatten wir Probleme, hinter ihre Abwehr zu kommen“, sagte Coach Bernhard Summer, „aber hinten haben wir kaum etwas zugelassen. Es war wichtig, die Null zu halten.“ Selina Albrecht stellte nach elf Minuten per Kopf auf 1:0, Tore von Nayana Ebersold (28.) und Petra Mikulica (31.) folgten noch vor dem Pausenpfiff. In und nach der Halbzeit wechselte Summer durch. „Trotzdem haben wir uns noch sehr viele Chancen erarbeitet. Allerdings waren wir dann nicht konsequent genug, wir hätten noch drei oder vier machen müssen.“