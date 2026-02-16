„Verschärfungen drängen Kinder in die Armut“

Christine Bösch-Vetter, Sozialsprecherin der Grünen, spricht sich entschieden gegen die geplanten Kürzungen in der Sozialhilfe aus. So würden Kinder und Jugendliche die Leidtragenden politischer Sparpläne, obwohl gerade sie besonders Schutz und Unterstützung bräuchten.
Mehr als ein Drittel der Sozialhilfe-Bezieher in Vorarlberg sind minderjährig – das sind 2650 Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen, um ihr Leben finanzieren zu können, rechnet Christine Bösch-Vetter vor. Die von der FPÖ geplanten Verschärfungen nach dem steirischen Modell – darunter die Anrechnung der Familienbeihilfe und Kürzungen bei Kinderzuschlägen – würden genau diese Kinder treffen und Armut verschärfen. „Kürzungen bei Kindern, die ohnehin schon in prekären Lebenssituationen aufwachsen, sind verheerend. Jede Streichung gefährdet ihre Bildung, ihre Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben und ihre Zukunftsperspektiven“, erläutert die Grünen-Politikerin.
Appell an die Landesregierung
Die Grünen fordern ÖVP-Landesrätin Rüscher deshalb auf, dafür zu sorgen, dass es keine Verschlechterungen bei Sozialleistungen gibt und Menschen in Not in Vorarlberg darauf vertrauen können, dass sie die Hilfe und Unterstützung erhalten. „Sozialhilfe darf niemals zum Druckmittel werden. Sie muss Menschen in Not auf die Beine helfen und Kinderarmut verhindern – statt sie zu verschärfen.“
