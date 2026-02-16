„Verschärfungen drängen Kinder in die Armut“

Mehr als ein Drittel der Sozialhilfe-Bezieher in Vorarlberg sind minderjährig – das sind 2650 Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen, um ihr Leben finanzieren zu können, rechnet Christine Bösch-Vetter vor. Die von der FPÖ geplanten Verschärfungen nach dem steirischen Modell – darunter die Anrechnung der Familienbeihilfe und Kürzungen bei Kinderzuschlägen – würden genau diese Kinder treffen und Armut verschärfen. „Kürzungen bei Kindern, die ohnehin schon in prekären Lebenssituationen aufwachsen, sind verheerend. Jede Streichung gefährdet ihre Bildung, ihre Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben und ihre Zukunftsperspektiven“, erläutert die Grünen-Politikerin.