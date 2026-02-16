Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sozialhilfe

„Verschärfungen drängen Kinder in die Armut“

Vorarlberg
16.02.2026 16:55
Christine Bösch-Vetter ist Landtagsabgeordnete der Grünen.
Christine Bösch-Vetter ist Landtagsabgeordnete der Grünen.(Bild: Sophie Renner)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Christine Bösch-Vetter, Sozialsprecherin der Grünen, spricht sich entschieden gegen die geplanten Kürzungen in der Sozialhilfe aus. So würden Kinder und Jugendliche die Leidtragenden politischer Sparpläne, obwohl gerade sie besonders Schutz und Unterstützung bräuchten.

0 Kommentare

Mehr als ein Drittel der Sozialhilfe-Bezieher in Vorarlberg sind minderjährig – das sind 2650 Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen, um ihr Leben finanzieren zu können, rechnet Christine Bösch-Vetter vor. Die von der FPÖ geplanten Verschärfungen nach dem steirischen Modell – darunter die Anrechnung der Familienbeihilfe und Kürzungen bei Kinderzuschlägen – würden genau diese Kinder treffen und Armut verschärfen. „Kürzungen bei Kindern, die ohnehin schon in prekären Lebenssituationen aufwachsen, sind verheerend. Jede Streichung gefährdet ihre Bildung, ihre Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben und ihre Zukunftsperspektiven“, erläutert die Grünen-Politikerin.

Appell an die Landesregierung
Die Grünen fordern ÖVP-Landesrätin Rüscher deshalb auf, dafür zu sorgen, dass es keine Verschlechterungen bei Sozialleistungen gibt und Menschen in Not in Vorarlberg darauf vertrauen können, dass sie die Hilfe und Unterstützung erhalten. „Sozialhilfe darf niemals zum Druckmittel werden. Sie muss Menschen in Not auf die Beine helfen und Kinderarmut verhindern – statt sie zu verschärfen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.02.2026 16:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol Schneeregen
Bludenz
2° / 6°
Symbol starker Regen
Dornbirn
1° / 7°
Symbol starker Regen
Feldkirch
1° / 6°
Symbol starker Regen

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
161.178 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.637 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
106.553 mal gelesen
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
978 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
750 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
749 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Sozialhilfe
„Verschärfungen drängen Kinder in die Armut“
Im Zweistundentakt
Neue Verbindung von Schruns nach Friedrichshafen
Buckelpisten-Camp
Vor der Heim-WM schnuppert die nächste Generation
Zweierbob-Bewerb
Österreicher nach Tag eins auf Plätzen 11 und 21
Nach Faschingsumzug
23-Jährige von Mädchenbande brutal verprügelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf