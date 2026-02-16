Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympiasiegerin Rädler

„Habe gespürt, dass sie immer hinter mir stehen“

Vorarlberg
16.02.2026 05:55
Olympiasiegerin Ariane Rädler im entspannten Interviewtermin – mit Goldmedaille.
Olympiasiegerin Ariane Rädler im entspannten Interviewtermin – mit Goldmedaille.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Olympiasiegerin Ariane Rädler aus Möggers erzählt im „Krone“-Interview von der gewaltigen Gemeinschaft in ihrem Heimatdorf und ihre Gefühle nach der Goldmedaille, die sie selbst noch nicht immer ganz realisieren kann.

0 Kommentare

Ariane Rädler, Sie sind 15 Stunden zurück in der Heimat, wie hat es sich angefühlt bei der Heimkehr nach Möggers?
Ich habe mich irrsinnig gefreut, weil ich immer gespürt habe, dass die Dorfgemeinschaft hinter mir steht. Ich habe mich sehr auf meinen Vater gefreut. Wir sind am Abend alle zusammengesessen. Ich bin sehr heimatverbunden, es freut mich, wieder hier zu sein.

Haben Sie die Stimmung daheim nach dem Gewinn von Gold mitbekommen?
Möggers ist eine kleine Gemeinde mit großem Zusammenhalt. Ich habe realisiert, dass man im Liftstüble ordentlich gefeiert hat. Ich selbst habe mich zurückgehalten, weil ich ja noch den Super-G zu fahren hatte.

Im Liftstüble in Möggers wurde mitgefiebert und gefeiert.
Im Liftstüble in Möggers wurde mitgefiebert und gefeiert.(Bild: Privat)

War es möglich, den Fokus nach dem Sieg noch zu halten?
Ich habe Gold genossen, machte mir keinen Druck mehr. Das Umfeld im ÖSV-Team hat uns geholfen. Am Tag nach der Kombination habe ich noch Riesentorlauf trainiert, ich konnte mich bestens auf den Super-G vorbereiten.

Und dann so knapp die zweite Medaille verpasst...
Der vierte Platz mit 0,01 Sekunden Rückstand war zuerst sehr ärgerlich, aber dann kam der Gedanke an Gold zurück, da war es leichter zu ertragen.

Die Weltmeisterschaft vor einem Jahr in Saalbach verlief enttäuschend, was haben Sie in diesem Jahr geändert?
Ich habe versucht, Olympia nicht zu groß werden zu lassen. Ich habe mir vorgenommen, die Spiele zu genießen und auch mentale Hilfe in Anspruch genommen. Das ist mir so gut gelungen, dass ich heute als Olympiasiegerin dastehe. Vollständig habe ich das noch immer nicht realisiert.

Ariane Rädler und Katharina Huber jubelten nach der Siegerehrung.
Ariane Rädler und Katharina Huber jubelten nach der Siegerehrung.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Was ging Ihnen bei der Siegerehrung durch den Kopf?
Meine Gedanken kreisten um den Tod meiner Mutter vor mehr als sechs Jahren, die vier Kreuzbandrisse und die mühsame Zeit danach. Und Genugtuung über das nun Erreichte.

Ihre Mama war in Cortina dabei...
Ich habe nach meinem Rennen Mama gebeten, dass sie meiner Freundin Kathi Huber hilft, einen guten Lauf zu fahren. Ich bin sicher, sie hat uns geholfen.

Beim Empfang war ganz Möggers auf den Beinen, da gab es ungemein viel Herzlichkeit.
Ja. Es war so schön, mit all den Menschen in meinem Heimatort feiern zu können.

Beim Empfang in Möggers zeigte sich der große Rückhalt der Gemeinde.
Beim Empfang in Möggers zeigte sich der große Rückhalt der Gemeinde.(Bild: GEPA)

In welcher Form haben sie die Familie und die Gemeinde stets begleitet?
Der Lift in der Nähe des Elternhauses war die Basis für den Skirennsport. Meine Eltern haben Trainerausbildungen gemacht. Sie sind Woche für Woche mit meinem Bruder Riccardo und mir zu Rennen gefahren. Um uns die Skihauptschule und Stams zu ermöglichen, mussten sie auf viel verzichten. Der Skiklub hat uns immer unterstützt, viel Zuspruch gab es während der schwierigen Zeiten, das hat mir schon über einiges weggeholfen.

Haben sie von Olympia neben Skifahren auch noch etwas mitbekommen?
Kaum. Die Rodler haben wir gelegentlich getroffen. Es war alles auf unsere Rennen ausgerichtet. Jetzt werde ich die zweite Olympia-Woche im TV genießen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.02.2026 05:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 4°
Symbol starker Regen
Bludenz
2° / 5°
Symbol starker Regen
Dornbirn
1° / 6°
Symbol starker Regen
Feldkirch
1° / 5°
Symbol starker Regen

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
153.729 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
126.255 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.483 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
912 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Vorarlberg
Olympiasiegerin Rädler
„Habe gespürt, dass sie immer hinter mir stehen“
Für den SCR Altach
Nach der Nullnummer folgen jetzt zwei Topspiele
Faschingsfinale
Das gesamte Ländle in Narrenhand
Eidgenossen verstimmt
Cancelt Vorarlberg den Schweizern Mega-Flugshow?
Feuerwehr im Einsatz
Vorarlberg: Pkw blieb auf Verkehrsinsel hängen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf