„Habe gespürt, dass sie immer hinter mir stehen“

In welcher Form haben sie die Familie und die Gemeinde stets begleitet?

Der Lift in der Nähe des Elternhauses war die Basis für den Skirennsport. Meine Eltern haben Trainerausbildungen gemacht. Sie sind Woche für Woche mit meinem Bruder Riccardo und mir zu Rennen gefahren. Um uns die Skihauptschule und Stams zu ermöglichen, mussten sie auf viel verzichten. Der Skiklub hat uns immer unterstützt, viel Zuspruch gab es während der schwierigen Zeiten, das hat mir schon über einiges weggeholfen.