Hohenems: Streit um Vorsitz im Kontrollausschuss

„Grüne wollen wohl FPÖ-Vorsitz ermöglichen“

Christian Mathis, Stadtvertreter der NEOS, sieht hinsichtlich der Obmann-Frage nun die Ökopartei am Zug, weil diese innerhalb der Opposition die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder im Prüfungsausschuss stellt. „Damit tragen sie auch die politische Pflicht, diesen Ausschuss nun zu führen“, meint Mathis. Tun sie das nicht, sollten sie einen ihrer Sitze abtreten. „Leider sind die Grünen auch bei dieser Lösung uneinsichtig. Sie wollen ihre Posten behalten, aber Verantwortung übernehmen wollen sie offenbar nicht.“ Mathis fürchtet jetzt, dass die Grünen mit ihrer Blockadehaltung am Ende noch der FPÖ den Vorsitz ermöglichen. Das könnte theoretisch der Fall sein, wenn sich das Zeitfenster für eine Neubestellung schließt – und dann dürfte gemäß Gemeindegesetz auch die Bürgermeister-Partei übernehmen.