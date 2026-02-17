Trotz Wirtschaftskrise gibt es nach wie vor Unternehmen, die am Standort Vorarlberg investieren. Die Baupläne des Getränkeherstellers Rauch Fruchtsäfte für eine neue Produktionsstätte in Nüzidersstehen kurz vor der Umsetzung. Am 24. Februar ist die mündliche Verhandlung für die Erteilung der Baubewilligung angesetzt.
Laut dem Getränkeriesen soll noch in diesem Frühjahr mit dem Bau begonnen werden, eine stufenweise Inbetriebnahme ist ab 2028 geplant. Bei Vollbetrieb werden in Nüziders 150 neue Arbeitsplätze geschaffen sein. Laut Geschäftsführer Jürgen Rauch ist vorgesehen, „eine der modernsten Getränkefabriken weltweit“ zu errichten. Produktion und Logistik würden an einem Ort gebündelt, was zu einer deutlichen Reduktion der Transportfahrten führe. Durch kompakte, mehrstöckige Bauweise halte man zudem den Flächenverbrauch gering. Gemäß dem Unternehmen erfolgt der Anschluss an das bestehende Stammwerk auf dem Nachbargrundstück über einen Tunnel und eine Palettenbrücke über die Straße. Das Industriegelände verfügt außerdem über einen direkten Bahnanschluss.
Hohe Umwelt- und Effizienzstandards
Man wolle überdies hohe Umwelt- und Effizienzstandards umsetzen, betonte Rauch. Der Wasserbedarf soll im Rahmen der bereits bestehenden Genehmigungen bleiben. Man setze weiters auf hocheffiziente Anlagen, begrünte Dachflächen, Photovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen, so der Getränkehersteller. Möglich geworden war die Erweiterung durch den Zukauf eines rund 4,5 Hektar großen Geländes, das dem Unternehmen Frigo gehört hatte. Für Nüziders-Bürgermeister Florian Themeßl-Huber ist damit eine optimale Lösung gefunden: „Es ist erfreulich, dass das ‘Frigo‘-Areal einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird. Die Erweiterung der Firma Rauch ist dank der idealen Verkehrsanbindung ein logischer Schritt und ein klares Bekenntnis zum Wirtschafts- und Industriestandort Nüziders.“
Globaler Player
Rauch Fruchtsäfte mit Sitz in Rankweil hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzrekord von 1,77 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent) erzielt, die Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor. Weltweit werden etwa 3000 Mitarbeitende beschäftigt, in Europa und den USA betreibt das Paradeunternehmen insgesamt 16 Werke und acht Niederlassungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.