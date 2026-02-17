Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Werk in Nüziders

„Eine der modernsten Getränkefabriken weltweit“

Wirtschaft
17.02.2026 10:55
Hypermodern: So soll das neue Werk in Nüziders aussehen.
Hypermodern: So soll das neue Werk in Nüziders aussehen.(Bild: Rauch Fruchtsaft)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Trotz Wirtschaftskrise gibt es nach wie vor Unternehmen, die am Standort Vorarlberg investieren. Die Baupläne des Getränkeherstellers Rauch Fruchtsäfte für eine neue Produktionsstätte in Nüzidersstehen kurz vor der Umsetzung. Am 24. Februar ist die mündliche Verhandlung für die Erteilung der Baubewilligung angesetzt. 

0 Kommentare

Laut dem Getränkeriesen soll noch in diesem Frühjahr mit dem Bau begonnen werden, eine stufenweise Inbetriebnahme ist ab 2028 geplant. Bei Vollbetrieb werden in Nüziders 150 neue Arbeitsplätze geschaffen sein. Laut Geschäftsführer Jürgen Rauch ist vorgesehen, „eine der modernsten Getränkefabriken weltweit“ zu errichten. Produktion und Logistik würden an einem Ort gebündelt, was zu einer deutlichen Reduktion der Transportfahrten führe. Durch kompakte, mehrstöckige Bauweise halte man zudem den Flächenverbrauch gering. Gemäß dem Unternehmen erfolgt der Anschluss an das bestehende Stammwerk auf dem Nachbargrundstück über einen Tunnel und eine Palettenbrücke über die Straße. Das Industriegelände verfügt außerdem über einen direkten Bahnanschluss.

Das gesamte Areal im Überblick.
Das gesamte Areal im Überblick.(Bild: Rauch Fruchtsaft)

Hohe Umwelt- und Effizienzstandards
Man wolle überdies hohe Umwelt- und Effizienzstandards umsetzen, betonte Rauch. Der Wasserbedarf soll im Rahmen der bereits bestehenden Genehmigungen bleiben. Man setze weiters auf hocheffiziente Anlagen, begrünte Dachflächen, Photovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen, so der Getränkehersteller. Möglich geworden war die Erweiterung durch den Zukauf eines rund 4,5 Hektar großen Geländes, das dem Unternehmen Frigo gehört hatte. Für Nüziders-Bürgermeister Florian Themeßl-Huber ist damit eine optimale Lösung gefunden: „Es ist erfreulich, dass das ‘Frigo‘-Areal einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird. Die Erweiterung der Firma Rauch ist dank der idealen Verkehrsanbindung ein logischer Schritt und ein klares Bekenntnis zum Wirtschafts- und Industriestandort Nüziders.“

Globaler Player
Rauch Fruchtsäfte mit Sitz in Rankweil hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzrekord von 1,77 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent) erzielt, die Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor. Weltweit werden etwa 3000 Mitarbeitende beschäftigt, in Europa und den USA betreibt das Paradeunternehmen insgesamt 16 Werke und acht Niederlassungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
17.02.2026 10:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 2°
Symbol Schneefall
Bludenz
1° / 4°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
3° / 5°
Symbol Regen
Feldkirch
2° / 6°
Symbol Regen

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
167.912 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
140.729 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.227 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1405 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
885 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
874 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Wirtschaft
Neues Werk in Nüziders
„Eine der modernsten Getränkefabriken weltweit“
Mehr Nächtigungen
Camping-Boom dauerte auch im Jahr 2025 an
Krone Plus Logo
Jagd um Weltcuptickets
Nach Absage kommt es in Schladming zum Showdown
Keine Einigung
Hohenems: Streit um Vorsitz im Kontrollausschuss
Bei Lille-Challenger
Frühere Nummer 7 der Welt wartet auf Schwärzler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf