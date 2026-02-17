Laut dem Getränkeriesen soll noch in diesem Frühjahr mit dem Bau begonnen werden, eine stufenweise Inbetriebnahme ist ab 2028 geplant. Bei Vollbetrieb werden in Nüziders 150 neue Arbeitsplätze geschaffen sein. Laut Geschäftsführer Jürgen Rauch ist vorgesehen, „eine der modernsten Getränkefabriken weltweit“ zu errichten. Produktion und Logistik würden an einem Ort gebündelt, was zu einer deutlichen Reduktion der Transportfahrten führe. Durch kompakte, mehrstöckige Bauweise halte man zudem den Flächenverbrauch gering. Gemäß dem Unternehmen erfolgt der Anschluss an das bestehende Stammwerk auf dem Nachbargrundstück über einen Tunnel und eine Palettenbrücke über die Straße. Das Industriegelände verfügt außerdem über einen direkten Bahnanschluss.