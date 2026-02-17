Camping-Boom dauerte auch im Jahr 2025 an

Mehr Fläche darf überdeckt werden

Berücksichtigt wurden darin auch langjährige Forderungen der Campingplatzbetreiber. So wird nicht nur der Anteil von Mobilheimen und Bungalows auf bis zu 50 Prozent der Standplätze angehoben. Auch die Gemeinden haben die Möglichkeit, den Anteil der Dauerstandplätze per Verordnung auf bis zu 80 Prozent anzuheben. Zudem wird die maximal zulässige überdeckte Fläche von Mobilheimen und Bungalows auf 60 Quadratmeter erweitert. Auch für Zelte und Wohnwagen werden flächenmäßige Beschränkungen gelockert und bauliche Anpassungen erleichtert.