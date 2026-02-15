Das gesamte Ländle in Narrenhand

Endspurt, bevor die karge Zeit des Fastens anbricht: Am Wochenende stand Vorarlberg ganz im Zeichen des Faschings, überall im Ländle dominierten die Närrinnen und Narren das Straßenbild.
Der größte Faschingsumzug ging am Sonntagnachmittag in der Landeshauptstadt Bregenz über die Bühne: Über 50 Gruppen und Faschingswagen aus Vorarlberg, Deutschland und der Schweiz sorgten für ein buntes Bild, begeistert beklatscht wurden sie von rund 10.000 Besuchern. Nicht zuletzt aufgrund des herrlichen Wetters mit jeder Menge Sonnenschein war der Andrang in diesem Jahr besonders groß.
Am Dienstag geht es noch einmal rund, danach kehrt wieder Ruhe ein – das mag so manchen freuen, für viele wird es aber ein wehmütiger Abschied sein. Aber der nächste Fasching kommt bestimmt!
