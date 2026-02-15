Vorteilswelt
Faschingsfinale

Das gesamte Ländle in Narrenhand

Vorarlberg
15.02.2026 17:18
Fasching, die pure Ekstase.
Fasching, die pure Ekstase.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Endspurt, bevor die karge Zeit des Fastens anbricht: Am Wochenende stand Vorarlberg ganz im Zeichen des Faschings, überall im Ländle dominierten die Närrinnen und Narren das Straßenbild. 

0 Kommentare

Der größte Faschingsumzug ging am Sonntagnachmittag in der Landeshauptstadt Bregenz über die Bühne: Über 50 Gruppen und Faschingswagen aus Vorarlberg, Deutschland und der Schweiz sorgten für ein buntes Bild, begeistert beklatscht wurden sie von rund 10.000 Besuchern. Nicht zuletzt aufgrund des herrlichen Wetters mit jeder Menge Sonnenschein war der Andrang in diesem Jahr besonders groß.

In Bregenz zog es rund 10,000 Besucher zum großen Faschingsumzug.
In Bregenz zog es rund 10,000 Besucher zum großen Faschingsumzug.(Bild: Shourot Maurice)

Am Dienstag geht es noch einmal rund, danach kehrt wieder Ruhe ein – das mag so manchen freuen, für viele wird es aber ein wehmütiger Abschied sein. Aber der nächste Fasching kommt bestimmt!

Vorarlberg
15.02.2026 17:18
Mehr Vorarlberg
Faschingsfinale
Das gesamte Ländle in Narrenhand
Eidgenossen verstimmt
Cancelt Vorarlberg den Schweizern Mega-Flugshow?
Feuerwehr im Einsatz
Vorarlberg: Pkw blieb auf Verkehrsinsel hängen
In Autoheck gekracht
Verkehrsunfall in Hard forderte zwei Verletzte
Polizei sucht Zeugen
Zehnjähriges Mädchen bei Skiunfall schwer verletzt
