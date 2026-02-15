Das gesamte Ländle in Narrenhand

Der größte Faschingsumzug ging am Sonntagnachmittag in der Landeshauptstadt Bregenz über die Bühne: Über 50 Gruppen und Faschingswagen aus Vorarlberg, Deutschland und der Schweiz sorgten für ein buntes Bild, begeistert beklatscht wurden sie von rund 10.000 Besuchern. Nicht zuletzt aufgrund des herrlichen Wetters mit jeder Menge Sonnenschein war der Andrang in diesem Jahr besonders groß.