Nach der Nullnummer folgen jetzt zwei Topspiele

„In der ersten Halbzeit haben wir keinen Zugriff auf den Gegner bekommen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und hatten auch offensiv keine Lösungen“, sagt Verteidiger Benedikt Zech, „die Punkteteilung war letztlich gerecht.“ Nach der Pause hatte Trainer Ognjen Zaric eine taktische Umstellung vorgenommen. Das wirkte. „Hartberg hat kaum noch Möglichkeiten vorgefunden. Wir hatten dann wirklich zwei Hunderter. Da darf auch einmal eine ins Tor gehen“, ergänzt der Abwehrchef. Zaric hat mit sieben Punkten aus drei Spielen die beste Startserie eines Altach-Trainers verlängert.