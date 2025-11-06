Job-Kahlschlag? Dunkle Wolken über Swarovski

Die Zeiten waren schon einmal rosiger – auch beim Tiroler Kristallriesen Swarovski. Seit Jahren kämpft man mit starken Turbulenzen, sowohl was die Konzernführung betrifft als auch die wirtschaftliche Situation. Von den einst mehr als 6000 Mitarbeitern am Stammsitz blieben aktuell nur noch rund 2300 übrig. Und es könnten bald noch weniger sein. Denn ein weiterer Jobkahlschlag droht, wie zu hören ist.