Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kantersieg in Budapest

Grazer Torflut war erste Kampfansage an den KAC

Steiermark
15.02.2026 19:01
Die Grazer durften acht Tore bejubeln
Die Grazer durften acht Tore bejubeln(Bild: Fradimedia / Ferencvaros)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Die 99ers fegten Ferencvaros aus deren Halle. Hattrick-Schütze und Headcoach der Grazer zeigten danach aber Gnade mit dem Gegner. Rückkehrer brachten die nötige Torlaune mit und schossen sich schon für den Kracher am Sonntag warm.

0 Kommentare

Die zweiwöchige Spielpause hat den zuletzt verletzungsgeplagten 99ers sichtlich gut getan. Gestern schossen die Grazer in Budapest Ferencváros mit 8:3 vom Eis und feierten ihren dritthöchsten Erfolg der laufenden Saison.

Höchste 99ers-Siege 2025/26

  • 7:1 bei Pustertal (28.1.)
  • 9:4 gegen Fehervar (23.9.)
  • 8:3 bei Budapest (15.2.)
  • 6:1 beim VSV (17.10.)
  • 6:1 gegen Budapest (1.1.)

Beim Galaabend standen im Vergleich zum letzten Match gegen Innsbruck vier Rückkehrer (Holzer, Hora, Collins und Currie) sowie Debütant Kevin Conley am Eis, von denen sich gleich drei (Hora, Collins, Currie) als Torschützen eintrugen.

Hattrick von Vela
Mann des Abends war aber Marcus Vela, der den Torreigen mit einem Doppelschlag (4., 8./PP) eröffnet hatte und in der 29. Minute seinen Hattrick komplettierte. „Es gibt keine leichten Siege“, meinte der Kanadier nach dem Match. „Aber wir sind gut in das Spiel gestartet und im zweiten Drittel nochmal ordentlich aufs Gas gestiegen. Die Pucks sind heute für uns etwas glücklicher gefallen als für den Gegner.“

Zitat Icon

Wir haben gegen ein Team gespielt, das einen Abend zuvor noch ein sehr hartes Spiel hatte. Das hat uns sicher auch in die Karten gespielt.

99ers-Headcoach Dan Lacroix

Auch Coach Dan Lacroix kannte Gnade mit den vom Eis geschossenen Ungarn: „Wir haben gegen ein Team gespielt, das einen Abend zuvor noch ein sehr hartes Spiel hatte. Das hat uns sicher auch in die Karten gespielt.“ Zumal die 99ers bei der 2:4-Pleite gegen den VSV am Freitag Ferencváros in der Halle auf die Kufen schauen konnten.

Spitzenduell wirft Schatten voraus
Am Freitag könnten die Grazer – sie müssen nach Bozen – dem KAC (daheim gegen Laibach) die Tabellenführung entreißen, am Sonntag folgt der direkte Showdown. Die Klagenfurter sind dann zum letzten Mal in dieser Saison im „Bunker“ zu Gast. Es sei denn, man trifft sich in den Play-offs noch einmal...

Ferencváros Budapest – 99ers 3:8 (2:4, 0:3, 1:1)
Tore: 0:1 (4.) und 0:2 (8., PP) Vela, 0:3 (12.) Hora, 0:4 (14.) Zündel, 1:4 (20.) Bengtsson, 2:4 (20.) Kestila, 2:5 (22.) Collins, 2:6 (23.) Currie, 2:7 (28.) Vela, 2:8 (42., PP) Kotkansalo, 3:8 (56.) Green.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
15.02.2026 19:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
196.742 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
149.423 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.979 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
865 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
746 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf