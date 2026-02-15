Grazer Torflut war erste Kampfansage an den KAC

Die 99ers fegten Ferencvaros aus deren Halle. Hattrick-Schütze und Headcoach der Grazer zeigten danach aber Gnade mit dem Gegner. Rückkehrer brachten die nötige Torlaune mit und schossen sich schon für den Kracher am Sonntag warm.
Die zweiwöchige Spielpause hat den zuletzt verletzungsgeplagten 99ers sichtlich gut getan. Gestern schossen die Grazer in Budapest Ferencváros mit 8:3 vom Eis und feierten ihren dritthöchsten Erfolg der laufenden Saison.
Beim Galaabend standen im Vergleich zum letzten Match gegen Innsbruck vier Rückkehrer (Holzer, Hora, Collins und Currie) sowie Debütant Kevin Conley am Eis, von denen sich gleich drei (Hora, Collins, Currie) als Torschützen eintrugen.
Hattrick von Vela
Mann des Abends war aber Marcus Vela, der den Torreigen mit einem Doppelschlag (4., 8./PP) eröffnet hatte und in der 29. Minute seinen Hattrick komplettierte. „Es gibt keine leichten Siege“, meinte der Kanadier nach dem Match. „Aber wir sind gut in das Spiel gestartet und im zweiten Drittel nochmal ordentlich aufs Gas gestiegen. Die Pucks sind heute für uns etwas glücklicher gefallen als für den Gegner.“
Wir haben gegen ein Team gespielt, das einen Abend zuvor noch ein sehr hartes Spiel hatte. Das hat uns sicher auch in die Karten gespielt.
99ers-Headcoach Dan Lacroix
Auch Coach Dan Lacroix kannte Gnade mit den vom Eis geschossenen Ungarn: „Wir haben gegen ein Team gespielt, das einen Abend zuvor noch ein sehr hartes Spiel hatte. Das hat uns sicher auch in die Karten gespielt.“ Zumal die 99ers bei der 2:4-Pleite gegen den VSV am Freitag Ferencváros in der Halle auf die Kufen schauen konnten.
Spitzenduell wirft Schatten voraus
Am Freitag könnten die Grazer – sie müssen nach Bozen – dem KAC (daheim gegen Laibach) die Tabellenführung entreißen, am Sonntag folgt der direkte Showdown. Die Klagenfurter sind dann zum letzten Mal in dieser Saison im „Bunker“ zu Gast. Es sei denn, man trifft sich in den Play-offs noch einmal...
Ferencváros Budapest – 99ers 3:8 (2:4, 0:3, 1:1)
Tore: 0:1 (4.) und 0:2 (8., PP) Vela, 0:3 (12.) Hora, 0:4 (14.) Zündel, 1:4 (20.) Bengtsson, 2:4 (20.) Kestila, 2:5 (22.) Collins, 2:6 (23.) Currie, 2:7 (28.) Vela, 2:8 (42., PP) Kotkansalo, 3:8 (56.) Green.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.