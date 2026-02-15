Grazer Torflut war erste Kampfansage an den KAC

Hattrick von Vela

Mann des Abends war aber Marcus Vela, der den Torreigen mit einem Doppelschlag (4., 8./PP) eröffnet hatte und in der 29. Minute seinen Hattrick komplettierte. „Es gibt keine leichten Siege“, meinte der Kanadier nach dem Match. „Aber wir sind gut in das Spiel gestartet und im zweiten Drittel nochmal ordentlich aufs Gas gestiegen. Die Pucks sind heute für uns etwas glücklicher gefallen als für den Gegner.“