Mopedfahrer (47) hatte 2,84 Promille intus

Mit 2,84 Promille kam ein 47-Jähriger aus Laakirchen am Freitag mit seinem Moped zu Sturz. Der Mann war auf der L1309 von Laakirchen kommend Richtung Lindach unterwegs. Im Gemeindegebiet von Laakirchen kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.