Mopedfahrer (47) hatte 2,84 Promille intus

Mit 2,84 Promille stürzte ein 47-Jähriger am Freitag in seiner Heimatgemeinde Laakirchen (OÖ) mit dem Moped in den Straßengraben. Der verletzte Schluckspecht verweigerte die medizinische Versorgung, wird angezeigt.
Mit 2,84 Promille kam ein 47-Jähriger aus Laakirchen am Freitag mit seinem Moped zu Sturz. Der Mann war auf der L1309 von Laakirchen kommend Richtung Lindach unterwegs. Im Gemeindegebiet von Laakirchen kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.
Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und verweigerte die medizinische Versorgung. Der Mann wird angezeigt.
