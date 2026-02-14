Jugendliche stürzten mit Traktor über Böschung

Ein Schülerprojekt der HTL in Neufelden im oberen Mühlviertel (OÖ) dürfte am Samstag schiefgelaufen sein: Zwei Schüler hatten einen Traktor gelenkt und sind damit über eine Böschung in ein steiles Waldstück gerutscht. Als die Feuerwehr eintraf, steckte der Traktor in schwieriger Hanglage zwischen Bäumen fest.
Zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor kam es am Samstag gegen 10.30 Uhr im Gemeindegebiet von Neufelden. Ein 19-Jähriger aus Kleinzell im Mühlkreis fuhr auf einem Parkplatz bzw. auf dem angrenzenden Busterminal. Als Beifahrer hatte ein 19-Jähriger aus Hartkirchen Platz genommen. Plötzlich verlor der Lenker die Kontrolle über die 8,6 Tonnen schwere Landmaschine und stürzte eine etwa 20 Meter hohe Böschung hinunter.
Erdreich kontaminiert
Die beiden Insassen konnten sich selbstständig befreien. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Klinikum Rohrbach eingeliefert. Nur mit Hilfe von schwerem Gerät konnten Feuerwehr, ein Abschleppunternehmen und ein Landwirt den Traktor bergen. Durch den Unfall kontaminierte zudem Erdreich, welches über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach abgetragen wird.
