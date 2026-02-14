Jugendliche stürzten mit Traktor über Böschung

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor kam es am Samstag gegen 10.30 Uhr im Gemeindegebiet von Neufelden. Ein 19-Jähriger aus Kleinzell im Mühlkreis fuhr auf einem Parkplatz bzw. auf dem angrenzenden Busterminal. Als Beifahrer hatte ein 19-Jähriger aus Hartkirchen Platz genommen. Plötzlich verlor der Lenker die Kontrolle über die 8,6 Tonnen schwere Landmaschine und stürzte eine etwa 20 Meter hohe Böschung hinunter.