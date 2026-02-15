Vorteilswelt
Schwänzte Galadinner

Der Beweis! Stone beim Plachutta statt beim Lafer

Adabei Österreich
15.02.2026 20:00
Sie tafelte beim Plachutta statt beim Lafer: Sharon Stone ist Fan der Wiener Küche.
Sie tafelte beim Plachutta statt beim Lafer: Sharon Stone ist Fan der Wiener Küche.(Bild: Privat)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Es war das Tuschelthema rund um den Opernball. Denn bei all den Tumulten war da ja auch noch das große Galadinner zu Ehren von Sharon Stone, das einen Tag vor dem Opernball stattfand. Tat es auch, aber ohne Sharon Stone. Die „Krone“ hat das Beweisbild.

0 Kommentare

Der Abend vor dem Opernball, auch der hätte eigentlich schon unvergesslich werden sollen – zumindest wenn es nach TV-Herdkünstler Johann Lafer gegangen wäre. Der lud nämlich zu Ehren von Karl Guschlbauers Stargast Sharon Stone (67) zum opulenten Gala-Dinner ins Hotel Imperial. Und zwar zu einem echten Festakt mit allen Schickanen, vielen herbeigeeilten VIPs und VIPerln – und alle wollten sie „Stone schauen“. Wie die „Krone“ berichtete, fand die Filmdiva aber nie den Weg bis zu dem Restaurant des Hotels ...

Stone ging nur einmal über die Straße
Vielmehr ging sie vom Hotel Sacher, wo sie logierte, nur einmal über die Straße, um dort endlich ihr heißersehntes Schnitzerl zu bekommen. Sie bekam es im Gasthaus zur Oper der Familie von Mario Plachutta und ADABEI nun letztlich auch das Beweisfoto zugespielt.

Sie tafelte beim Plachutta im Gasthaus zur Oper und war sichtlich begeistert.
Sie tafelte beim Plachutta im Gasthaus zur Oper und war sichtlich begeistert.(Bild: Privat)
Karl Guschlbauer, Stargeigerin Lidia Baich, Publikumsliebling Barbara Wussow bei Johann Lafer ...
Karl Guschlbauer, Stargeigerin Lidia Baich, Publikumsliebling Barbara Wussow bei Johann Lafer (v. li.) – der hätte Stone kulinarisch gerne mit einem Dinner zu ihren Ehren verwöhnt. Dazu kam es aber nie.(Bild: Markus Wenzel)

Darauf zu sehen: der „Basic Instinct“-Star mit einem Plachutta-Kochbuch, einem dicken Grinsen im Gesicht und offenbar auch schon mit einem vollen Bauch, dank unseres Nationalgerichtes.

Adabei Österreich
15.02.2026 20:00
