Der Beweis! Stone beim Plachutta statt beim Lafer

Der Abend vor dem Opernball, auch der hätte eigentlich schon unvergesslich werden sollen – zumindest wenn es nach TV-Herdkünstler Johann Lafer gegangen wäre. Der lud nämlich zu Ehren von Karl Guschlbauers Stargast Sharon Stone (67) zum opulenten Gala-Dinner ins Hotel Imperial. Und zwar zu einem echten Festakt mit allen Schickanen, vielen herbeigeeilten VIPs und VIPerln – und alle wollten sie „Stone schauen“. Wie die „Krone“ berichtete, fand die Filmdiva aber nie den Weg bis zu dem Restaurant des Hotels ...