Tourengeher auf Wildspitze von Lawine verschüttet

Von Begleiter befreit

Laut Simon Scheiber von der Bergrettung Sölden wurde die verschüttete Person vom Tourenpartner befreit und der Crew von Martin 8 übergeben – über den Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt. Das Unglück hatte sich im Bereich des Klettersteigs am Übergang zum Gletscher ereignet.