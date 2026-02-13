Tourengeher auf Wildspitze von Lawine verschüttet

Lawinenalarm am Freitagnachmittag auf der Wildspitze in den Ötztaler Alpen in Tirol. Ein Wintersportler wurde von Schneemassen erfasst und verschüttet. Der Tourengeher konnte inzwischen befreit werden.
Das Unglück ereignete sich laut „Krone“-Informationen kurz vor 14 Uhr auf dem Normalanstieg von Vent über den Klettersteig Richtung Mitterkarjoch (3470 m). Der Tourengeher wurde von einer Lawine erfasst und verschüttet.
Drei Hubschrauber im Einsatz
Via Leitstelle Tirol wurden die Bergrettung Sölden, der Polizeihubschrauber Libelle Tirol und die Notarzthelikopter Alpin 2 und Martin 8 alarmiert. Auch zwei Hundeführer wurden zur Unglücksstelle geflogen.
Von Begleiter befreit
Laut Simon Scheiber von der Bergrettung Sölden wurde die verschüttete Person vom Tourenpartner befreit und der Crew von Martin 8 übergeben – über den Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt. Das Unglück hatte sich im Bereich des Klettersteigs am Übergang zum Gletscher ereignet.
Weitere Lawinenabgänge
Zuvor hatte es in Tirol schon drei Mal Lawinenalarm gegeben. In Ischgl, Pfunds und im Bereich Muttekopf bei Imst gingen Lawinenabgänge aber zum Glück alle glimpflich aus.
Verbreitet Gefahrenstufe 3
In den südlichen Regionen Nordtirols herrscht am Freitag verbreitet Lawinenwarnstufe 3 von 5. „Lawinen können weiterhin leicht ausgelöst werden. Lawinen können im Altschnee anbrechen. Sie sind meist mittelgroß. Vorsicht vor allem an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb der Waldgrenze“, warnt der Lawinenwarndienst Tirol in seinem aktuellen Bericht.
Die Gefahrenstellen seien schwer zu erkennen. „Wummgeräusche und Risse beim Betreten der Schneedecke sind Alarmzeichen und weisen auf die Gefahr hin. Fernauslösungen sind vereinzelt möglich.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.