Helikopter im Einsatz

Tourengeher auf Wildspitze von Lawine verschüttet

Tirol
13.02.2026 14:05
Die Wildspitze auf einem Archivbild.
Die Wildspitze auf einem Archivbild.(Bild: Claudia Thurner)
Porträt von Peter Freiberger
Porträt von Hubert Rauth
Von Peter Freiberger und Hubert Rauth

Lawinenalarm am Freitagnachmittag auf der Wildspitze in den Ötztaler Alpen in Tirol. Ein Wintersportler wurde von Schneemassen erfasst und verschüttet. Der Tourengeher konnte inzwischen befreit werden.

Das Unglück ereignete sich laut „Krone“-Informationen kurz vor 14 Uhr auf dem Normalanstieg von Vent über den Klettersteig Richtung Mitterkarjoch (3470 m). Der Tourengeher wurde von einer Lawine erfasst und verschüttet.

Drei Hubschrauber im Einsatz
Via Leitstelle Tirol wurden die Bergrettung Sölden, der Polizeihubschrauber Libelle Tirol und die Notarzthelikopter Alpin 2 und Martin 8 alarmiert. Auch zwei Hundeführer wurden zur Unglücksstelle geflogen.

Von Begleiter befreit
Laut Simon Scheiber von der Bergrettung Sölden wurde die verschüttete Person vom Tourenpartner befreit und der Crew von Martin 8 übergeben – über den Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt. Das Unglück hatte sich im Bereich des Klettersteigs am Übergang zum Gletscher ereignet.

Die Infografik zeigt die fünf Warnstufen der Lawinengefahr mit Beschreibung der Schneedecke und der Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung. Stufe 1 steht für geringe Gefahr mit stabiler Schneedecke, Stufe 5 für sehr große Gefahr mit instabiler Schneedecke und zahlreichen spontanen Lawinen. Quelle: lawinen.at.

Weitere Lawinenabgänge
Zuvor hatte es in Tirol schon drei Mal Lawinenalarm gegeben. In Ischgl, Pfunds und im Bereich Muttekopf bei Imst gingen Lawinenabgänge aber zum Glück alle glimpflich aus.

Verbreitet Gefahrenstufe 3
In den südlichen Regionen Nordtirols herrscht am Freitag verbreitet Lawinenwarnstufe 3 von 5. „Lawinen können weiterhin leicht ausgelöst werden. Lawinen können im Altschnee anbrechen. Sie sind meist mittelgroß. Vorsicht vor allem an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb der Waldgrenze“, warnt der Lawinenwarndienst Tirol in seinem aktuellen Bericht.

Lesen Sie auch:
Der Tourengeher wurde mittels Tau geborgen.
Senior (63) überlebte
Schock! Lawine riss Alpinist 400 Meter in Tiefe
08.02.2026
Krone Plus Logo
Lage verschärft sich
Lawinen: Schreckenswinter wie vor zehn Jahren
03.02.2026

Die Gefahrenstellen seien schwer zu erkennen. „Wummgeräusche und Risse beim Betreten der Schneedecke sind Alarmzeichen und weisen auf die Gefahr hin. Fernauslösungen sind vereinzelt möglich.“

