FC Arsenal mühelos im FA-Cup-Achtelfinale!

Arsenal ist am Sonntag ohne Mühe ins Achtelfinale des englischen FA Cups eingezogen!
Der Premier-League-Tabellenführer gewann daheim in London gegen Drittligist Wigan Athletic mit 4:0.
Den Vier-Tore-Vorsprung hatten die „Gunners“ schon nach 27 Minuten herausgeschossen.
Eine Runde weiter kamen am Sonntag auch Fulham, Sunderland, Wolverhampton Wanderers und Leeds United.
