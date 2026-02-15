Vorteilswelt
Wigan mit 4:0 besiegt

FC Arsenal mühelos im FA-Cup-Achtelfinale!

Fußball International
15.02.2026 19:49
Auch wenn er nicht so dreinschaut, Gabriel Jesus ist mit dem FC Arsenal im FA Cup eine Runde ...
Auch wenn er nicht so dreinschaut, Gabriel Jesus ist mit dem FC Arsenal im FA Cup eine Runde weiter …
Von krone Sport

Arsenal ist am Sonntag ohne Mühe ins Achtelfinale des englischen FA Cups eingezogen!

Der Premier-League-Tabellenführer gewann daheim in London gegen Drittligist Wigan Athletic mit 4:0.

Den Vier-Tore-Vorsprung hatten die „Gunners“ schon nach 27 Minuten herausgeschossen.

Eine Runde weiter kamen am Sonntag auch Fulham, Sunderland, Wolverhampton Wanderers und Leeds United.

Fußball International
15.02.2026 19:49
