Wieder Sabotageakte an Italiens Bahnlinien?

Eine anarchistische Gruppe hatte am Montag die Verantwortung für Sabotageakte an der Bahninfrastruktur in Norditalien übernommen, durch die am vergangenen Samstag – dem ersten vollen Tag der Olympischen Winterspiele – der Zugverkehr gestört wurde. Die Polizei meldete drei verschiedene Vorfälle an unterschiedlichen Orten. Diese führten zu Verspätungen von bis zu zweieinhalb Stunden bei Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen, insbesondere im Raum Bologna. Verletzt wurde niemand, Züge wurden nicht beschädigt. Die Justiz ermittelt.