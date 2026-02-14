Lenker (39) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag in St. Ulrich am Pillersee im Bezirk Kitzbühel! Ein Pkw-Lenker (42) wollte auf der Pillerseestraße abbiegen. Dabei prallte der Pkw eines 39-jährigen Deutschen gegen das Auto. Der Lenker wurde dabei schwer verletzt.
Der 42-jährige Deutsche war mit seinem Auto am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der Pillerseestraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 39-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der Straße abbiegen.
Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 39-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste mit der Rettung nach der Erstversorgung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht werden.
Frau und Kind ins Spital geflogen
Mit im Auto befanden sich seine 39-jährige Frau und ihr dreijähriger Sohn. Beide wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen. Beide konnten das Krankenhaus nach medizinischer Abklärung jedoch wenig später unverletzt wieder verlassen.
