Einfuhrzölle der EU

E-Autos in China deutlich günstiger als im Westen

Wirtschaft
19.08.2025 10:51
In China werden Elektroautos zu deutlich niedrigeren Preisen verkauft als im Westen ...
In China werden Elektroautos zu deutlich niedrigeren Preisen verkauft als im Westen (Symbolbild).(Bild: APA/AFP/STR)

In China werden Elektroautos zu deutlich niedrigeren Preisen angeboten als beispielsweise auf dem Exportmarkt Deutschland. Dazu tragen unter anderem die Einfuhrzölle der EU bei. Der Aufpreis der chinesischen Autos in Deutschland beträgt durchschnittlich 108 Prozent.

Besonders teuer sind chinesische E-Kleinwagen. Zum Vergleich: Westliche Elektroautos sind laut einer Analyse des Instituts Center Automotive Research (CAR) in Deutschland nur um 28 Prozent teurer als in China. Bald würden die chinesischen Autohersteller ihre Kostenvorteile auf dem europäischen Markt ausspielen. Hersteller wie BYD, MG oder Great Wall wollen die Kosten- und Marktführerschaft übernehmen.

Kostenvorteile könnten die chinesischen Autobauer durch höhere Stückzahlen und bei der Batterieproduktion erzielen, sagte Studienautor Ferdinand Dudenhöffer. Die anfänglich noch hohen Vertriebs- und Marketingkosten pro Fahrzeug gingen zurück, je mehr Autos in Europa verkauft werden. Zudem könnten die Autobauer ihre günstigen Kostenstrukturen in neue Fabriken in Europa transformieren. Dudenhöffer rät westlichen Autokonzernen daher, mehr Produktion nach China zu verlagern.

Problem mit Überkapazitäten
China hat derzeit mit Überkapazitäten, Preisdruck und Handelskonflikten in vielen Branchen zu kämpfen. Davon sind neben Elektroautos etwa Batterien und Schiffe betroffen. „Es ist sehr einfach, Kapazitäten aufzubauen und Geld zu verbrennen. Es ist jedoch viel schwieriger, diese auf gesunde Weise zurückzufahren“, sagte Ökonom Max Zenglein.

Die Überproduktion trägt auch zum Handelskonflikt mit Europa und den Vereinigten Staaten bei.

