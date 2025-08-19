E-Autos in China deutlich günstiger als im Westen

Kostenvorteile könnten die chinesischen Autobauer durch höhere Stückzahlen und bei der Batterieproduktion erzielen, sagte Studienautor Ferdinand Dudenhöffer. Die anfänglich noch hohen Vertriebs- und Marketingkosten pro Fahrzeug gingen zurück, je mehr Autos in Europa verkauft werden. Zudem könnten die Autobauer ihre günstigen Kostenstrukturen in neue Fabriken in Europa transformieren. Dudenhöffer rät westlichen Autokonzernen daher, mehr Produktion nach China zu verlagern.