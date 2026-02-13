Faschingstrubel wohin man auch blickt!

Weiter geht es am Faschingsonntag, dem 15. Februar, wenn es in Mödling heißt „Fasching total – wir feiern überall“. Einer der prächtigsten und größten Faschingsumzüge Niederösterreichs startet um 14.11 Uhr mit seiner Tour durch die Fußgängerzone bis zum Rathaus. Vorher gibt es um 13.11 Uhr noch ein Platzkonzert zur Hebung der Stimmung.