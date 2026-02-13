Faschingstrubel wohin man auch blickt!

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Faschingsausklangs. Das Angebot ist so breit gefächert, da fällt die Auswahl schwer. Aber gefeiert wird in allen Landesteilen!
Am Faschingsamstag, dem 14. Februar, findet das traditionelle Sportler-Gschnas des SV Erlauf statt. Ab 21 Uhr wird im Vereinsgasthaus Pizzeria Schauer so richtig abgefeiert. Die Liveband „Die Gmiatlichen“ sorgen für die entsprechende Partystimmung. Ein Schätzspiel, eine Verlosung und natürlich der Barbetrieb bringen außerdem noch Abwechslung und Schwung.
Auch am Wochenmarkt in der Landeshauptstadt St. Pölten wird mit einem speziellen Grillfest der Fasching zelebriert.
In Gumpoldskirchen gibt es rund um den Kirchenplatz eine bunte Faschingsmeile und auch in Litschau weiß man zu feiern.
Faschingsumzüge sorgen in Spitz, Maissau und in Randegg für Faschingstrubel rund um Krapfen, Kostüme & Co.
Natürlich kommen auch die kleinen „Faschingsnarren“ nicht zu kurz – Lackenhof und viele andere Orte sorgen mit Kinderfaschingsbällen und -partys dafür, dass auch kleine Stimmungskanonen auf ihre Kosten kommen.
Weiter geht es am Faschingsonntag, dem 15. Februar, wenn es in Mödling heißt „Fasching total – wir feiern überall“. Einer der prächtigsten und größten Faschingsumzüge Niederösterreichs startet um 14.11 Uhr mit seiner Tour durch die Fußgängerzone bis zum Rathaus. Vorher gibt es um 13.11 Uhr noch ein Platzkonzert zur Hebung der Stimmung.
Umzüge gibt es am Sonntag auch noch in Kottingbrunn und Hohenberg und Waidhofen an der Ybbs richtet auch einen Kinderfasching aus.
Am Rosenmontag, den 16. Februar, wird es in Zwettl so richtig zünftig! Die Faschingsrallye bietet Unterhaltung pur. Zu feiern versteht man auch im Weinviertel, beim Faschingsgschnas in Ameis.
Und wer dann vom Fasching noch nicht genug hat, der kommt am Faschingdienstag, 17. Februar, noch nach Pöchlarn oder Melk, wo dann der Fasching mit bunten Umzügen so richtig verabschiedet wird. Auch am Fuße des Göttweiger Berges, in Furth, lässt man den Fasching ausklingen.
Eine bunte Palette also, um die närrische Zeit nochmal so richtig zu genießen! Alle genauen Zeiten, Abläufe, Infos und noch mehr Faschingshighlights finden Sie auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at
