Weitere OPs nötig

Vonn-Video aus Klinik: So geht es Speed-Queen

Olympia
13.02.2026 18:18
(Bild: Krone KREATIV/AFP/instagram.com/lindseyvonn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Superstar Lindsey Vonn meldete sich am Freitagabend erstmals per Video-Botschaft aus der Klinik von Treviso. Die 41-jährige US-Amerikanerin muss nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt erneut operiert werden.

0 Kommentare

„Ich wollte euch ein kleines Update geben“, so Vonn in ihrem Video auf Instagram – und sie wolle sich bei allen bedanken, die ihr Blumen, Briefe und Stofftiere geschickt haben. Denn: „Das ist großartig, hilft mir wirklich. Es waren einige harte Tage hier.“ 

Hier die Video-Botschaft:

Weitere Operationen nötig
Vonn trägt ein Krankenhaushemd und ist offensichtlich an medizinische Geräte angeschlossen. Sie sagt: „Ich fühle mich langsam endlich wieder wie ich selbst, aber ich habe noch einen sehr langen Weg zu gehen. Ich habe morgen eine weitere Operation, die hoffentlich gut läuft, sodass ich danach möglicherweise das Krankenhaus verlassen und nach Hause gehen kann. Dort werde ich noch eine weitere Operation brauchen. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Aber das ist der aktuelle Stand.“

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Dritte OP nötig
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
11.02.2026
Wilder Olympia-Abflug
Nach Vonn: Auch zweites Sturzopfer schwer verletzt
11.02.2026
Nach bösem Sturz
„Bisschen verrückt“: Arnie lobt Lindsey Vonns Mut
10.02.2026

Vonn hatte sich bei ihrem Sturz in Cortina d‘Ampezzo am Sonntag eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Diese wurde schon dreimal operiert – was für derartige Blessuren aber nicht ungewöhnlich ist. Zuletzt hatte Vonn ein Foto gezeigt, auf dem zu sehen war, wie ihr Bein von einem sogenannten Fixateur, also einem externen Metallgerüst, gestützt wird.

Olympia
13.02.2026 18:18
Ähnliche Themen
Lindsey Vonn
Instagram
