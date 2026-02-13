Vonn-Video aus Klinik: So geht es Speed-Queen

Weitere Operationen nötig

Vonn trägt ein Krankenhaushemd und ist offensichtlich an medizinische Geräte angeschlossen. Sie sagt: „Ich fühle mich langsam endlich wieder wie ich selbst, aber ich habe noch einen sehr langen Weg zu gehen. Ich habe morgen eine weitere Operation, die hoffentlich gut läuft, sodass ich danach möglicherweise das Krankenhaus verlassen und nach Hause gehen kann. Dort werde ich noch eine weitere Operation brauchen. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Aber das ist der aktuelle Stand.“