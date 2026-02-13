Vonn-Video aus Klinik: So geht es Speed-Queen

Ski-Superstar Lindsey Vonn meldete sich am Freitagabend erstmals per Video-Botschaft aus der Klinik von Treviso. Die 41-jährige US-Amerikanerin muss nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt erneut operiert werden.
„Ich wollte euch ein kleines Update geben“, so Vonn in ihrem Video auf Instagram – und sie wolle sich bei allen bedanken, die ihr Blumen, Briefe und Stofftiere geschickt haben. Denn: „Das ist großartig, hilft mir wirklich. Es waren einige harte Tage hier.“
Hier die Video-Botschaft:
Weitere Operationen nötig
Vonn trägt ein Krankenhaushemd und ist offensichtlich an medizinische Geräte angeschlossen. Sie sagt: „Ich fühle mich langsam endlich wieder wie ich selbst, aber ich habe noch einen sehr langen Weg zu gehen. Ich habe morgen eine weitere Operation, die hoffentlich gut läuft, sodass ich danach möglicherweise das Krankenhaus verlassen und nach Hause gehen kann. Dort werde ich noch eine weitere Operation brauchen. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Aber das ist der aktuelle Stand.“
Vonn hatte sich bei ihrem Sturz in Cortina d‘Ampezzo am Sonntag eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Diese wurde schon dreimal operiert – was für derartige Blessuren aber nicht ungewöhnlich ist. Zuletzt hatte Vonn ein Foto gezeigt, auf dem zu sehen war, wie ihr Bein von einem sogenannten Fixateur, also einem externen Metallgerüst, gestützt wird.
