Helm-Causa: CAS bestätigt Olympia-Ausschluss

„Das hat sich erledigt“, sagte Heraskewytsch nach der Anhörung in Mailand, umhüllt von einer ukrainischen Flagge. In einer rund zweieinhalbstündigen Anhörung vor der Ad-hoc-Kommission des CAS kämpfte er gegen die Entscheidung des IBSF, ihn von den Rennen auszuschließen. „Von Tag eins an habe ich gesagt, dass ich glaube, dass ich im Recht bin“, erklärte Heraskewytsch. „Ich bereue nichts.“ Seinen Ausschluss bezeichnete er als ein „Propaganda-Instrument für Russland“. Heraskewytsch gab sich überzeugt, dass der CAS zu seinen Gunsten entscheiden werde. Dazu kam es jedoch nicht.