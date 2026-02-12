Uraufführung und Kniefall vor dem „Fugenscheißer“

Ein kühner Schubert

Es folgte Schuberts letzte Messe in Es-Dur, sie zählt zu seinen harmonisch kühnsten Werken. Obwohl Schubert persönlich tief gläubig war, hatte er ein schwieriges Verhältnis zur kirchlichen Institution. So vertonte er im Credo den Passus von der „heiligen katholischen Kirche“ nicht. Den übrigen Teilen des Glaubensbekenntnisses widmete er sich hingegen mit großer Ernsthaftigkeit und innerer Vertiefung. Die Messe hat eine Spieldauer von nahezu einer Stunde.