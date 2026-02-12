Rädler Vierte: „Es gibt Schlimmeres auf der Welt“

„Ich habe es gerade von Conny gehört. Sie hat gesagt, reg dich jetzt auf, du bist Vierte. Sei mal ein bisschen mehr ... Ja, aber das ist nicht mein Naturell. Ich mache es oft mit mir selber aus, und ich weiß auch, dass es viel Schlimmeres auf der Welt gibt.“ Aber sie höre es freilich öfter, dass sie mehr auf sich selbst schauen soll. „Auch vom Cheftrainer. Dass ich nicht jedem alles recht machen soll. Dass ich es mir zutraue, dass ich es auch kann.“ Verstellen will sie sich aber nicht: „Das ist mein Weg, und so mache ich es.“ Auch wenn man mit ein bisschen mehr Egoismus eher zu was komme.