Brignone schreibt mit Gold-Fahrt Geschichte

Mit ihrem Sieg beim Super-G hat Federica Brignone Geschichte geschrieben. Mit 35 Jahren und knapp sieben Monaten ist die Italienerin die älteste alpine Skifahrerin die eine olympische Goldmedaille gewinnen konnte.
Dass Brignone in Cortina überhaupt an den Start gehen konnte, war lange Zeit ungewiss. Nach einer schweren Verletzung bei den italienischen Meisterschaften im April gab die Riesenslalom-Weltmeisterin erst im Jänner ihr Weltcup-Comeback.
„Es ist unglaublich! Ich hätte mir nie gedacht, heute zu gewinnen. Heute ging es nicht darum, perfekt zu sein, sondern immer einen Schritt voraus zu sein. Ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben und hatte keine Angst, Fehler zu machen. Ich habe in den wenigen Läufen seit meinem Comeback getan, was ich konnte. Dass es aufgegangen ist, ist einfach verrückt“, konnte die Italienerin ihren Triumph selbst kaum fassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.