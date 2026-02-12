Vorteilswelt
Das gab‘s noch nie

Brignone schreibt mit Gold-Fahrt Geschichte

Olympia
12.02.2026 14:21
Olympiasiegerin Federica Brignone
Olympiasiegerin Federica Brignone(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit ihrem Sieg beim Super-G hat Federica Brignone Geschichte geschrieben. Mit 35 Jahren und knapp sieben Monaten ist die Italienerin die älteste alpine Skifahrerin die eine olympische Goldmedaille gewinnen konnte. 

0 Kommentare

Dass Brignone in Cortina überhaupt an den Start gehen konnte, war lange Zeit ungewiss. Nach einer schweren Verletzung bei den italienischen Meisterschaften im April gab die Riesenslalom-Weltmeisterin erst im Jänner ihr Weltcup-Comeback.

Lesen Sie auch:
Federica Brignone (l.) krönte sich zur Olympiasiegerin, Conny Hütter (r.) raste zu Bronze.
Gold für Brignone
Hütter krönt Olympia-Abschied mit Bronzemedaille
12.02.2026
Erste Olympia-Medaille
Conny Hütter emotional: „Das ist etwas Besonderes“
12.02.2026
Party nach Medaille
„Es ist scheißegal!“ Assinger jubelt mit Hütter
12.02.2026

„Es ist unglaublich! Ich hätte mir nie gedacht, heute zu gewinnen. Heute ging es nicht darum, perfekt zu sein, sondern immer einen Schritt voraus zu sein. Ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben und hatte keine Angst, Fehler zu machen. Ich habe in den wenigen Läufen seit meinem Comeback getan, was ich konnte. Dass es aufgegangen ist, ist einfach verrückt“, konnte die Italienerin ihren Triumph selbst kaum fassen.

Olympia
12.02.2026 14:21
