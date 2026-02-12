Brignone schreibt mit Gold-Fahrt Geschichte

„Es ist unglaublich! Ich hätte mir nie gedacht, heute zu gewinnen. Heute ging es nicht darum, perfekt zu sein, sondern immer einen Schritt voraus zu sein. Ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben und hatte keine Angst, Fehler zu machen. Ich habe in den wenigen Läufen seit meinem Comeback getan, was ich konnte. Dass es aufgegangen ist, ist einfach verrückt“, konnte die Italienerin ihren Triumph selbst kaum fassen.