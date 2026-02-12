Opernball: Julian hilft Micaela bei Männersuche

Heute ist Opernball – und Micaela Schäfer kommt mit Julian F.M. Stoeckel zum Ball der Bälle. Davor statteten die zwei Reality-Stars noch dem krone.tv-Studio einen Besuch ab: Was man von ihrem Styling erwarten darf, wie Micaela auf Männersuche gehen wird und inwiefern Julian ihr dabei hilft, das haben die beiden Jana Pasching erzählt.